Šef splitskog SDP-a oštro opleo po vlastitoj stranci: 'Postali smo bezidejni kalkulanti'

SDP-ov vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Davor Matijević na društvenim mrežama je podosta oštro kritizirao vođu stranke Peđu Grbina i pozvao ga na ostavku. Ova objava dolazi nekoliko sati nakon izjave predsjednika SDP-a u kojoj je otkrio da su pregovori za formiranje antikorupcijske većine u Saboru službeno završeni.

Matijević je u podužoj objavi komentirao rejting stranke za koji kaže da je pod Grbinovom rukom pao na najniže razine ikada, ali i smisao i cilj stranke za koje kaže da su izgubljeni, ali i da krivicu za to snose svi, ne samo čelnici. Uz tekst je objavio i crno-bijelu fotografiju Peđe Grbina na kojoj crvenim slovima piše "Vrime je". Cijelu objavu pročitajte u nastavku:

" - Ne treba se zavaravati, SDP je stranka u problemima. SDP je primio jak udarac na posljednjim izborima. Naša stranka je zapuštena, u izazovnoj financijskoj situaciji i mnogi su naši ljudi njome razočarani. Ako te probleme ne počnemo rješavati, Hrvatska nas sigurno neće čekati - riječi su Peđe Grbina nakon što je Restart koalicija osvojila “mršavih” 41 mandat 2020. godine. Bernardić, uza sve njegove mane, je korektno iste večeri najavio ostavku, a nije proglasio pobjedu, zaplesao pred svima i najavio formiranje vlade sa Domovinskim pokretom. To je, nažalost, Grbin napravio nakon osvojena 42 mandata.

Nakon izbornog ciklusa, ali i četverogodišnjeg mandata, jasno je svima da Peđa Grbin mora odmah dat ostavku. Najvažnije je da pripremimo stranku za EU izbore kako bi ostvarili što bolji rezultat kojem se i možemo nadati s obzirom na kvalitetu kandidata sa liste. Bojim se da je sa ovako lošim rezultatima nakon 8 godina kriminalnog HDZ-a, neprincipijelnim koalicijama, a u konačnici i pregovorima sa DP-om Grbin duboko kompromitirao i sebe, rukovodstvo, ali i cijelu stranku. Tek danas je shvatio da je DP samo desno krilo HDZ-a iako su ga mnogi upozoravali da sa DP-om nemamo šta raditi.

Žalosno je da se najveći skok rejtinga stranke, nakon 8 godina u opoziciji i ovakvog kriminalnog HDZ-a, dogodio tek micanjem Peđe sa pozicije kandidata za premijera. Još gore je što smo svi bili svjesni njegovih slabosti pa smo ipak imali neke članove rukovodstva koji su bespogovorno podržavali njegovo liderstvo i time štitili svoje osobne interese, dok su interese stranke i države potpuno ostavili sa strane. Dolaskom Milanovića probudila se nekakva nada za pobjedom, ali tek tad se razotkrilo koliko je SDP bezidejan i koliko problema imamo. O samom gaženju statuta i nepoštivanja tijela stranke ovog puta neću, ali Zoran se trebao izabrati kao kandidat bez da se obezvrijedi cijela stranka. Ne, SDP-ov problem nije samo Peđa Grbin, on je samo produkt stanja u kojem se nalazi SDP i u tome odgovornost snosimo svi-od članova Predsjedništva do nas u Glavnom odboru.

U Grbinovom mandatu rejting stranke je dosegao najniže razine (11%), nikad se više nije izbacivalo iz stranke, raspuštale su se organizacije kao nikad do sad, a nekoć moćna stranka je težila tome da postane novi HNS: junior partner drugim strankama u velikim gradovima gdje će se vlast dijeliti grabeći pozicije. Taj klijentelizam me najviše ljuti i sretan sam što smo se mi u Splitu oduprli toj ideji. Zagreb nije bio te sreće. Viktor Gotovac još i manje. Ali ono što me najviše žalosti i brine je upravo činjenica da smo kao stranka postali bezidejni, postali smo kalkulanti i uopće nije jasno koje vrijednosti zastupamo. Smisao SDP-a nije da samo galamimo o HDZ-u jer o njima svi sve znamo. Oni su bili spremni za smjenu. Građani su ih spremni smijeniti, ali SDP nije spreman voditi.

Smisao SDP-a je da ima jasne politike, da vodimo brigu o radnicima, obrtnicima, poduzetnicima, umirovljenicima, osobama sa invaliditetom, manjinama, mladim obiteljima koje u hrvatskoj ne vide perspektivu… Koja je naša politika o migrantima, koja o stranoj radnoj snazi, koje su naše ekonomske politike, što je sa zaštitom okoliša, domovima za starije, javnim i privatnim zdravstvenim sustavom, koji nam je stav o EU… Od kad nam je uopće Domovinski pokret postao prihvatljiv? Jesam li propustio nešto?! Novim i mladim licima se ne daje šansa, pogledajte samo kako su na listama pozicionirani uspješni i dokazani gradonačelnici i načelnici. Liste su odbili gradonačelnici Rijeke, Opatije, Umaga, Varaždina, Trogira, Cresa, Makarske…Ovo je stranka koje je umjesto svog gradonačelnika Bosilja odabrala Ratka Čačića. Ili umjesto Ante Bilića odabrala Damira Barbira.

Stranka je nažalost postala taoc uvijek istih ljudi kojima je godinama SDP sredstvo za ostvarivanje interesa i vucaranje po institucijama bez da ostave ikakav značajan trag. Pogledajte samo uvijek jedna te ista lica koja su služili Bernardiću, Grbinu i već se unaprijed preporučuju idućem predsjedniku. Ne, nama ne treba nova figura koja će zamijeniti Grbina. Nama treba promjena paradigme i promjena modela načina vođenja stranke. Treba nam revolucija, a ne kozmetika!" zaključio je splitski vijećnik.

