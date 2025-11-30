'Majka je pet godina bila bez uloge pa smo brat i ja od 16. godine radili, već tada smo iskusili život bez prihoda'

Pod svjetlima reflektora i u sjeni pozornice, gdje se isprepliću sudbine i rađaju priče, stoji glumica čiji je život satkan od strasti, talenta i nezaustavljive energije. Tako nekako vidim Bojanu Gregorić Vejzović, osobu i ime koje već desetljećima odzvanja gracioznošću na hrvatskoj kulturnoj sceni. Njezin umjetnički put počeo je daleko od kamera, u dvoranama Škole za klasični balet, no ozljeda ju je odvela na Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu i ostalo je, rekli bismo, povijest, jer tamo je počela karijera koja vrlo aktivno traje i danas. Članica je Dramskog kazališta Gavella, dobitnica svih relevantnih nagrada za kazališno stvaralaštvo, među kojima su Orlando, Vladimir Nazor, dvije Nagrade hrvatskog glumišta, pa i naše četiri Večernjakove ruže, što potvrđuje njezin status jedne od omiljenijih glumica, a osim na kazališnim daskama, ostavila je trag i na malim ekranima, pa je i danas pamtimo kao doktoricu Lili Štrigu u hit-seriji "Naša mala klinika", ali i u ozbiljnim dramskim projektima poput filmova "Put u Montevideo" i "M". Kroz smijeh i suze, kroz uloge koje su je oblikovale i trenutke koji su je definirali, Bojana Gregorić Vejzović dokaz je da se rad i talent, nećemo reći uvijek, ali najčešće prepoznaju.