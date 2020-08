Lukašenko u vojnoj odori prijeti radnicima u štrajku i NATO-u

Poduzmite oštrije mjere, zapovjedio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, odjeven u vojnu uniformu, ministru obrane tijekom posjeta vojnoj jedinici u mjestu Grodnu, blizu granica s Poljskom i Litvom, te kazao da strane sile pokušavaju potaknuti revoluciju u Bjelorusiji.

– Unutarnjopolitičku situaciju u zemlji potresa plan za obojenu revoluciju – rekao je Lukašenko i naglasio da bjeloruska vojska mora “upotrijebiti najstrože mjere kako bi se zaštitio teritorijalni integritet naše zemlje”.

“Lokot u bravu za tvornice”

Prosvjedi u Bjelorusiji traju od predsjedničkih izbora 9. kolovoza na kojima je Lukašenko pobijedio s 80 posto glasova, a rezultate tih izbora ne priznaje bjeloruska oporba, ali ni Europska unija. Za Lukašenka, koji je na vlasti od 1994., upravo su zapadne zemlje odgovorne za prosvjede protiv njega. Pa kaže da se “ono što žele zapadne zemlje vidi po njihovim izjavama”. Lukašenko se okomio i na radnike u tvornicama, koji su do sada uvijek bili uz njega, a sada štrajkaju protiv “posljednjeg europskog diktatora”, kako je nazivan.

– Ako tvornica ne radi, stavimo joj od ponedjeljka lokot na bravu, zaustavimo je i ljudi će se smiriti, a mi ćemo dalje odlučivati tko može raditi – zaprijetio je Lukašenko. Ako to nisu riječi jednog diktatora koji prijeti svojim građanima, što je onda diktatura? Zaprijetio je oštrim mjerama onima koji se neće povinovati njegovim zapovijedima.

– Zapovijedam vladi i izvršnom odboru da ne forsiraju one koji ne žele raditi, ali ako neko poduzeće ne radi, onda ćemo ga zatvoriti – kazao je Lukašenko i to iz vojne baze u Grodnu, dakle s pozadinom vojnih posljedica po “neposlušne”. Misli se ne iznose samo riječima već i okruženjem u kojem su izrečene, scenografijom. Lukašenko nastavlja s politikom koju su upotrebljavali i u socrealističkim državama, odnosno da postoje unutarnji i vanjski neprijatelji protiv kojih se treba boriti. Osim unutarnjih neprijatelja, oporbe i radnika u štrajku (u socrealizmu je štrajk bio zabranjen, pa i u Jugoslaviji gdje se poslije nazivao obustavom rada, ali su svejedno oni koji su htjeli prosvjedovati obustavljanjem rada bili neprijatelji), neprijatelji

Lukašenka postali su i Poljska i Litva, odnosno NATO koji je u tim zemljama i “prijeti teritorijalnom integritetu Bjelorusije”. Zbog toga je pozvao bjelorusku vojsku da štiti teritorijalni integritet. Litva i Poljska odmah su demantirale Lukašenkove insinuacije.

– Režim pokušava skrenuti pažnju na druge stvari od unutarnjih problema Bjelorusije s neutemeljenim izjavama o zamišljenim vanjskim prijetnjama – izjavio je litavski predsjednik Gitanas Nausėda, a poljsko predsjedništvo njegove izjave ocijenilo je kao “žalosnu propagandu režima”. Opovrgava i NATO.

– Svaka je izjava koja se tiče jačanja NATO-a na granici s Bjelorusijom neutemeljena. Kao što smo već jasno rekli, NATO ne predstavlja nikakvu prijetnju za Bjelorusiju ili bilo koju drugu zemlju i ne jača vojnu prisutnost u regiji – kazala je glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu.

U međuvremenu se oglasila Svetlana Tihanovska, glavna oporbenjakinja Lukašenkovu režimu, preko YouTubea iz Litve, kamo se sklonila poslije izbora, te pozvala radnike tvornice traktora u Minsku i drugih poduzeća da nastave sa štrajkom.

– Budućnost Bjelorusije, a što znači i budućnost naše djece, ovisi o vašem ujedinjenju i vašoj odlučnosti. Nastavite i proširite štrajkove. Nemojte da vas zastraše. Ujedinite se i nastavite štrajkati – poručila je Tihanovska, koja je štrajkove nazvala učinkovitim načinom borbe. Naglasila je potrebu prestanka nasilja, oslobađanja političkih zatvorenika i održavanje transparentnih, slobodnih i poštenih izbora. Tihanovska drži kako su nepotrebna uplitanja u bjelorusku krizu, kako ona ruska tako i ona zapadna.

“Ne može nas sve zatvoriti”

U Minsku je uoči jučerašnjih prosvjeda bilo zapaljeno 5000 svjetala, zvjezdana konstelacija koja je označila broj osoba koje režim drži u zatvorima kao političke zatvorenike. Prosvjeduje se i na taj način. I jučer se za slobodu marširalo ulicama Minska.

– Mnogo nas je. Nemoguće je sve zatvoriti, dati otkaz svima i staviti sve u zatvore. To nije realno. Budu li stavili danas stotine osoba u zatvor, sutra će ih prosvjedovati 200. To će se dogoditi, jer ljudi više ne podnose Lukašenka. Došli smo do granice – kazala je prosvjednica Irina. Bilo je i onih koji su mislili da bi Lukašenko mogao popustiti pred prosvjedima, ali sada je sve očitije kako to neće učiniti, dapače, time što je odjenuo vojnu odoru, pokazao je kako želi postupiti protiv svojih oponenata.