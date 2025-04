Ovo će biti žestok udar hladnoće: Okovat će cijelu Hrvatsku, a evo kada će biti najgore

Vrijeme nas ovih dana zaista šokira, jedan dan 20 stupnjeva, drugi dan minusi, što se nedjelje tiče DHMZ piše da bi trebali biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, vjetrovito i prohladno. Prijepodne mjestimice malo kiše, većinom u višim predjelima i malo snijega, a na jugu može biti i grmljavine. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 5 °C do 10 °C, na Jadranu između 10 °C i 15 °C. Navečer osjetno hladnije.

Početak tjedna trebao bi biti djelomice, na Jadranu mjestimice i pretežno sunčan. U unutrašnjosti su, i to uglavnom na istoku, mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita još mjestimice i olujna bura. Minimalna temperatura zraka uglavnom od -3 °C do 1 °C, a na Jadranu od 3 °C do 7 °C. Maksimalna većinom između 5 °C i 9 °C, a na Jadranu 11 °C i 13 °C. U utorak uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren, u ponedjeljak još lokalno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutra hladna uz slab do umjeren mraz, a maksimalna temperatura zraka u porastu. Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena ponegdje i jaka bura, dok će u srijedu biti uglavnom umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Jutra razmjerno svježa, a maksimalna temperatura zraka u osjetnom porastu.

