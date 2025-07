Lozinke koje hakeri probijaju u sekundi – jesu li vaše među njima?

Internet nam je svakodnevicu učinio jednostavnijom, ali donio je i nove sigurnosne izazove. Uz malo vještine, hakeri mogu brzo doći do povjerljivih informacija koje želimo zaštititi. Da bismo to spriječili, koristimo lozinke, no često biramo one koje su previše jednostavne i ponavljamo ih na više računa, što značajno povećava rizik od provale, piše Fenix Magazin.

Nedavna istraživanja stručnjaka otkrila su koje su lozinke najčešće i najranjivije u 2024. godini. Iznenađujuće je koliko su mnoge od njih lako probavljive za hakere, kojima često treba manje od sekunde da ih provale.

Najčešće lozinke su jednostavne kombinacije brojeva i riječi poput „123456“, „password“, „qwerty123“ ili „111111“. Sličan trend bilježi se i u Njemačkoj, gdje su najraširenije lozinke vrlo slične, a njihovo probijanje traje gotovo trenutačno.

Stručnjaci savjetuju da se izbjegava korištenje osobnih podataka poput imena, datuma rođenja, imena kućnog ljubimca ili adrese, jer su te informacije lako dostupne na društvenim mrežama i mogu pomoći napadačima.

Sigurna lozinka trebala bi biti dugačka i složena. Institucije poput Hasso-Plattner Instituta za cybersigurnost preporučuju lozinke duže od 15 znakova, različite za svaki račun, uz redovito mijenjanje i korištenje dvofaktorske autentifikacije. Savezni ured za sigurnost informacijskih tehnologija (BSI) dodatno savjetuje uključivanje brojeva, velikih i malih slova te posebnih znakova.

Za one kojima je teško pratiti brojne složene lozinke, rješenje su menadžeri lozinki – alati koji pohranjuju i organiziraju lozinke, često uz dodatnu zaštitu kroz dvofaktorsku autentifikaciju, čime se značajno podiže razina sigurnosti na internetu.