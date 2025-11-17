Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
GLOBALNI SASTANAK FH

Lov na tihog ubojicu sada ima mobilni tim

Foto: Hrvatska liga za hipertenziju
1/2
Autor
Romana Kovačević Barišić
17.11.2025.
u 19:57

Po završetku sastanka održana je humanitarna javna utrka RUN_4_FH_Europe, na kojoj ej sudjelovalo oko 150 domaćih i stranih trkača.

Treći po redu Godišnji sastanak FH Europe Foundation – međunarodni susret bolesnika s nasljednim poremećajima masnoća u krvi (dislipidemijama) – održan je proteklog vikenda u Zagrebu, okupljajući predstavnike udruga bolesnika iz cijelog svijeta. Na skupu su sudjelovali predstavnici iz SAD-a, Australije, Kine, Libanona te brojnih europskih zemalja, što ovaj događaj čini jedinstvenim globalnim forumom posvećenim poboljšanju života osoba s nasljednim dislipidemijama, uključujući i porodičnu hiperkolesterolemiju (FH), povišen Lp(a) i rijetke poremećaje metabolizma lipida.

"Posebna vrijednost ovogodišnjeg skupa leži u činjenici da je održan upravo u Zagrebu, kao priznanje napretku i posvećenosti koju Hrvatska pokazuje u unapređenju kardiovaskularnog zdravlja. FH Europe prepoznala je rad Hrvatske lige za hipertenziju, Hrvatskog društva za aterosklerozu te partnerskih društava i organizacija, uključujući Hrvatsku udrugu bolesnika s dislipidemijama. Javne akcije poput “Lova na tihog ubojicu”, o kojima su domaći mediji već redovito izvještavali, dobile su ovime i međunarodnu potvrdu vrijednosti i učinkovitosti. Skup je jasno istaknuo važnost povećanja zdravstvene pismenosti stanovništva o opasnostima povišenog krvnog tlaka i masnoća u krvi — cilju koji u Hrvatskoj postaje sve prepoznatljiviji upravo zahvaljujući multidisciplinarnim inicijativama i kampanjama koje provode stručna društva i udruge pacijenata. Isto je tako omogućio da bolesnici sa rijetkim bolestima budu glasniji, da ih se čuje, dajući tako jasnu poruku inkluzije", navodi prof. Ivan Pećin, pročelnik zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb, dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, Hrvatskog društva za aterosklerozu i Hrvatskog društva za rijetke bolesti. 

Prof. Pećin je predstavljao Hrvatsku i sudjelovao u organizaciji skupa, zajedno s Ivom Prgomet, predsjednicom Hrvatske udruge bolesnika s dislipidemijama. Na skupu su sudjelovali i vodeći svjetski stručnjaci, poput prof. Jean-Luc Eisele, bivšeg predsjednika World Heart Organization, te prof. Floriana Kronenberga, jednog od najuglednijih međunarodnih znanstvenika na području dislipidemija, posebice Lp(a).

Skupu je snažnu podršku dala i dr. Romana Jerković, zastupnica u Europskom parlamentu (MEP)i izvjestiteljica za kardiovaskularne bolesti pri Europskom parlamentu, u trenutku kada EU dovršava svoj novi Europski plan za kardiovaskularno zdravlje.

Po završetku sastanka održana je humanitarna javna utrka RUN_4_FH_Europe, na kojoj ej sudjelovalo oko 150 domaćih i stranih trkača. Uoči utrke, studenti Sekcije za aterosklerozu i hipertenziju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodili su mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi, dodatno promovirajući važnost ranog otkrivanja kardiovaskularnih rizika, a trkače je uoči starta pozdravio i ohrabrio Odin Sokač, mladi hrvatski blues gitarist i pjevač. 

Ovogodišnji skup obilježilo je i formiranje mobilnog tima Lova na tihog ubojicu, koji će sada odlaziti u udaljenije krajeve Hrvatske, gdje zdravstvena zaštita nije lako dostupna  — s ciljem da se svaka osoba s povišenim tlakom ili masnoćama pravovremeno otkrije, provjeri i “ulovi” svaki pogrešan broj.

Ključne riječi
Zagreb Kardiovaskularno zdravlje RUN4FH FH Europe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja