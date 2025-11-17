Lov na tihog ubojicu sada ima mobilni tim

Treći po redu Godišnji sastanak FH Europe Foundation – međunarodni susret bolesnika s nasljednim poremećajima masnoća u krvi (dislipidemijama) – održan je proteklog vikenda u Zagrebu, okupljajući predstavnike udruga bolesnika iz cijelog svijeta. Na skupu su sudjelovali predstavnici iz SAD-a, Australije, Kine, Libanona te brojnih europskih zemalja, što ovaj događaj čini jedinstvenim globalnim forumom posvećenim poboljšanju života osoba s nasljednim dislipidemijama, uključujući i porodičnu hiperkolesterolemiju (FH), povišen Lp(a) i rijetke poremećaje metabolizma lipida.

"Posebna vrijednost ovogodišnjeg skupa leži u činjenici da je održan upravo u Zagrebu, kao priznanje napretku i posvećenosti koju Hrvatska pokazuje u unapređenju kardiovaskularnog zdravlja. FH Europe prepoznala je rad Hrvatske lige za hipertenziju, Hrvatskog društva za aterosklerozu te partnerskih društava i organizacija, uključujući Hrvatsku udrugu bolesnika s dislipidemijama. Javne akcije poput “Lova na tihog ubojicu”, o kojima su domaći mediji već redovito izvještavali, dobile su ovime i međunarodnu potvrdu vrijednosti i učinkovitosti. Skup je jasno istaknuo važnost povećanja zdravstvene pismenosti stanovništva o opasnostima povišenog krvnog tlaka i masnoća u krvi — cilju koji u Hrvatskoj postaje sve prepoznatljiviji upravo zahvaljujući multidisciplinarnim inicijativama i kampanjama koje provode stručna društva i udruge pacijenata. Isto je tako omogućio da bolesnici sa rijetkim bolestima budu glasniji, da ih se čuje, dajući tako jasnu poruku inkluzije", navodi prof. Ivan Pećin, pročelnik zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb, dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, Hrvatskog društva za aterosklerozu i Hrvatskog društva za rijetke bolesti.

Prof. Pećin je predstavljao Hrvatsku i sudjelovao u organizaciji skupa, zajedno s Ivom Prgomet, predsjednicom Hrvatske udruge bolesnika s dislipidemijama. Na skupu su sudjelovali i vodeći svjetski stručnjaci, poput prof. Jean-Luc Eisele, bivšeg predsjednika World Heart Organization, te prof. Floriana Kronenberga, jednog od najuglednijih međunarodnih znanstvenika na području dislipidemija, posebice Lp(a).

Skupu je snažnu podršku dala i dr. Romana Jerković, zastupnica u Europskom parlamentu (MEP)i izvjestiteljica za kardiovaskularne bolesti pri Europskom parlamentu, u trenutku kada EU dovršava svoj novi Europski plan za kardiovaskularno zdravlje.

Po završetku sastanka održana je humanitarna javna utrka RUN_4_FH_Europe, na kojoj ej sudjelovalo oko 150 domaćih i stranih trkača. Uoči utrke, studenti Sekcije za aterosklerozu i hipertenziju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodili su mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi, dodatno promovirajući važnost ranog otkrivanja kardiovaskularnih rizika, a trkače je uoči starta pozdravio i ohrabrio Odin Sokač, mladi hrvatski blues gitarist i pjevač.

Ovogodišnji skup obilježilo je i formiranje mobilnog tima Lova na tihog ubojicu, koji će sada odlaziti u udaljenije krajeve Hrvatske, gdje zdravstvena zaštita nije lako dostupna — s ciljem da se svaka osoba s povišenim tlakom ili masnoćama pravovremeno otkrije, provjeri i “ulovi” svaki pogrešan broj.