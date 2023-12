Ljubomorni umirovljeni policajac bio je neubrojiv kada je pokušao ubiti 32-godišnjaka

B. M. (67), umirovljeni policajac, optužen je za pokušaj ubojstva, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Split. Prema optužnici, tereti ga se da je 29. lipnja u 12.15 na području Trogira, kako kaže tužiteljstvo, "postupao u stanju u kojem nije mogao shvatiti značenje svog postupanja niti vladati svojom voljom" te je pričekao 32-godišnjaka kojeg je namjeravao ubiti.

Prije no što je pucao u 32-godišnjaka, B.M. je došao u trgovinu u kojoj je mladić radio. Prvo ga je verbalno napao, a zatim ga je pričekao da izađe s posla. Nasrnuo je na njega dok je ovaj pokušao ući u svoje vozilo te ga je nekoliko puta udario šakom u glavu. Pri tome mu je razbio usnu, a u daljnjem nasrtaju na 32-godišnjaka su ga spriječili građani. Nakon toga je B. M. izvadio pištolj te je došao do vozila i nekoliko puta pucao u 32-godišnjaka koji je bio ozlijeđen opasno po život. B.M. je nakon pokušaja ubojstva pobjegao i za njim je tri dana trajala opsežna policijska potraga u koju je bila uključena i Specijalna policija. Sam se predao nakon što je kuću u kojoj se skrivao okružila policija.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se B.M. produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako je u trenutku počinjenja djela bio neubrojiv, predlaže se da mu se nakon provedene rasprave odredi smještaj prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

B.M. je umirovljeni policajac i prije ovog događaja bio je višestruko prijavljivani obiteljski nasilnik. Policija mu je prilikom privođenja zbog obiteljskog nasilja oduzela oružje, no on ga se po izlasku iz istražnog zatvora ponovo dokopao. Bio je bolesno ljubomoran, u svojoj je glavi umišljao svašta i zbog toga je pokušao ubiti 32-godišnjaka. Pola godine prije pokušaja ubojstva, B. M. je prijetio da će ubiti 32-godišnjaka. No 32-godišnjak ga tada nije prijavio jer nije bio nazočan kada mu je B. M. prijetio ubojstvom, a nakon što je doznao što se dogodilo, odbio je to prijaviti jer se nije želio uplitati u probleme obitelji koja mu je susjed.

B. M. je imao povijest obiteljskog nasilja, a iz istražnog zatvora je izašao i malo prije pokušaja ubojstva za koji je sada optužen. U svibnju je bio nepravomoćno osuđen jer je od kraja 2022. do 9. siječnja vrijeđao suprugu pred djecom govoreći joj da je maloumna. Uz to je tražio njezin mobitel da bi vidio s kim komunicira.... I tada ga je motivirala ljubomora, pa je uzeo pištolj, vikao je i na koncu je ispalio hitac u zid... Srećom, nitko nije bio ozlijeđen, B. M. je nakon toga uhićen i pištolj mu je bio oduzet.

Bio je optužen za više djela povrede djetetovih prava, nasilje u obitelji, prijetnje, općeopasnu radnju.... Nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine zatvora. Od izrečene kazne, u zatvoru treba provesti 10 mjeseci, dok mu je ostatak zamijenjen uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. Tužiteljstvo se žalilo na visinu kazne, ali i na odluku o ukidanju istražnog zatvora koji mu je zamijenjen mjerama opreza. Te su mjere uključivale zabranu prilaska obitelji....

