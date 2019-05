Lijepi Pedro treba komuniste i Katalonce da vodi Španjolsku

Prvi puta nakon 2008. španjolski socijalisti pobijedili su na parlamentarnim izborima. Tada je na čelu stranke bio Jose Luis Zapatero, a sada stranku vodi Pedro Sanchez (47), 190 centimetara visoki bivši košarkaš kojega od milja još zovu i “el Guapo” (ljepotan), a neki francuski mediji ga čak uspoređuju s Garyjem Cooperom. Političar je s doktoratom iz ekonomije, a od samog početka političke karijere vezan je za Španjolsku radničku socijalističku stranku koju je u nedjelju doveo do pobjede osvojivši 123 od ukupno 350 mjesta u španjolskom parlamentu. Za većinu od 176 glasova trebat će Sanchez više od jednog kolalicijskog partnera.

Mobilizirao birače

U kampanji je Sanchez najavio borbu protiv korupcije, postupno povećanje minimalne plaće i to za 20 posto veću jednakost spolova na svim područjima i veću usmjerenost prema Europskoj uniji. On je ateist koji je sa svojom suprugom Mariom Bergonom Gomez Fernandez 2006. sklopio civilni brak. Prvi je u španjolskoj povijesti koji premijersku prisegu nije položio držeći ruku na Bibliji i raspelu.

Iako su ovo treći parlamentarni izbori u Španjolskoj u posljednje četiri godine, Sanchez je uspio mobilizirati biračko tijelo. Odziv na izbore bio je izvrstan, čak 75,8 posto ili devet posto više nego na prošlim izborima. Iz toga je poprilično dobro vidljivo da je Sanchez računao na one birače koji nikako ne žele da zemlja skrene radikalno udesno. No ipak po prvi put nakon smrti Francisca Franca, u španjolski parlament ušla jedna takva stranka pod imenom Vox koja se izrazito protivi nekontroliranoj imigraciji, radikalnom feminizmu, islamu i multikulturalizmu, a zagovara zabranu pobačaja, ukidanje zakonodavstva koje se tiče seksualnog nasilja i općenito nasilja između spolova te tvrdi da su oni umjereni euroskeptici.

Dvadeset četiri mjesta u parlementu osvojila je prvenstveno od onih birača koji se protive katalonskoj nezavisnosti, ali i onima koji bi Španjolsku željeli vratiti u vremena kad je njome vladala hunta na čelu sa Francom. Lider Voxa Santiago Abascal, rođen u Bilbau, do 2013. bio je član Narodne stranke, koja je na ovim izborima duboko potonula zbog brojnih korupcijskih skandala. Nakon izlaska iz te stranke, čiji je član bio i njegov otac, osnovao je Vox, koji je poprilično loše prošao na općim izborima 2014., no krila joj je dao katalonski referendum o nezavisnosti kada se u samo nekoliko dana broj članova te stranke povećao za 20 posto. Abascal svoju stranku opisije kao desno usmjerenu demokršćansu stranku, no politički analitičari svrstavaju je među desne ili ultradesne populiste. Njegova djeda, koji je bio gradonačelnik za vrijeme Francove vladavine, povezuje se s frankističkim krugovima. Glavni slogan kampanje Voxa „Učinimo Španjolsku ponovno velikom“ rječito svjedoči da mu je politički uzor Donald Trump.

Ključni europski izbori

Stoga nije nimalo čudno što je Pedro Sanchez u svome pobjedničkom govoru zahvalio biračima kazavši da je „pobijedila budućnost, a prošlost je izgubila bitku“, očito misleći upravo na Vox, ali i na Narodnu stranku. Svjestan je da desnica, u kojoj bi se možebitno našao Vox, liberalni Građani i potučeni narodnjaci, nikako ne mogu sastaviti većinu u parlamentu zato jer svi zajedno nemaju više od 149 mjesta.

– Poslali smo poruku da ne želimo ići unatrag ili nazadovati. Mi želimo zemlju koja gleda u budućnost i napreduje – kazao je Sanchez. Za sada je izvjesno da će krajnje lijevi Podemos Pabla Inglesiasa biti koalicijski partner socijalistima. No ipak treba im još 11 ruku za većinu. Tu bi podršku mogli pronaći među manjim regionalnimi nacionalističkim strankama poput one baskijske, možda čak i među katalonskim strankama, što bi u neku ruku moglo iskomplicirati situaciju. Pregovori bi mogli potrajati i do lipnja jer se u svibnju očekuju lokalni i europski izbori. Njihovi rezultati mogli bi biti odlučujući za sastav nove vlade.