Liječnici upozoravaju: Pernarovi savjeti dovode do trovanja i kamenca

Upravo mi se javio čovjek iz Splita, imao je simptome početka gripe i nije znao što napraviti. Međutim, ključna je bila njegova sestra koja prati moju stranicu i koja mu je rekla da pogleda moj video o vitaminu C. Čovjek je pogledao, otišao u DM, kupio vitamin C i uzeo ga u tri megadoze do sad – čak pola čajne žličice po dozi (ja preporučujem trećinu). Veli da se osjeća puno bolje i nema nikakvih nuspojava. Uglavnom, požalio se da mu najmanji sin ima problem s kašljem, a još doji... – dio je Facebook statusa saborskog zastupnika Ivana Pernara i jedan od njegovih zdravstvenih savjeta.

Izdojeno mlijeko i vitamin C

Nedavno je, podsjetimo, ovaj zastupnik Živog zida kritizirao liječenje depresije farmakološkom terapijom i oboljelima preporučio šetnju po šumi. Pernar je i jučer u online svijetu nastavio u “zdravstvenom tonu” pa je napisao da je zdravstveni sustav “postavljen na način da ljudi što više idu po doktorima”. Zašto to radi, zašto su mu zdravlje i zdravstvo u fokusu, nismo doznali jer zastupnik Pernar nije bio dostupan na mobitel.

Ali je bio aktivan na Facebook stranici koju prati više od 270 tisuća ljudi, stoga ne čude stotine komentara na ovakve objave. I ti se komentari kreću od podrške i prihvaćanja medicinskih savjeta, preko onih koji pišu neka svoja iskustva i sami dijele savjete do onih koji ne odobravaju ovakvo ponašanje.

Na toj svojoj stranici Pernar je pak komentirao i cijelu nastalu buku i ponudio novi savjet – prestanite pušiti. Izjednačio je taj savjet s onim ranijim o liječenju prehlade i simptoma gripe jakim dozama vitamina C u prašku kao jednako općenit i poznat savjet koji ne može štetiti. No, ako ništa drugo, u “predavanju o vitaminu C” Pernar je čovjeku, na što se odnosi njegov status na početku ovog teksta, savjetovao da djetetu koje kašlje i koje je još dojeno u izdojeno mlijeko stavi na vrh čajne žličice također vitamina C u prahu.

– Takvi savjeti ne zaslužuju komentar jer smatram da su hrvatski građani dovoljno razumni da znaju čije će medicinske savjete slušati – poručila je dr. Ines Balint, obiteljska liječnica, dodajući da pretjerivanje s vitaminom C može opteretiti rad bubrega, a kod kroničnih bolesnika koji uzimaju neku propisanu terapiju ta kombinacija može izazvati različite interakcije.

– Mi još uvijek u svojoj redovnoj prehrani unosimo dovoljno C vitamina. Kada je u pitanju viroza ili gripa, onda se može dodati vitamin C kao suplement, ali ga ima dovoljno i u kombiniranim sredstvima koja se tada uzimaju za snižavanje tjelesne temperature – objasnila je dr. Balint.

Apsorpcija željeza

Ovim zdravstvenim savjetima začudio se i ministar zdravstva prof.dr.sc. Milan Kujundžić, a kako na njih gleda ključna liječnička institucija, Hrvatska liječnička komora, do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor. Zato je struka jasna pa tako i dr. Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog centra za gripu, Pernarov “vitaminski savjet” označava društveno neodgovornim i opasnim.

– To je vrlo opasno za djecu i odrasle koji su oboljeli od gripe, to nije zafrkancija. Nijedan zdravstveni sustav na kugli zemaljskoj gripu ne liječi vitaminom C. Takva nekritična upotreba vitamina C može dovesti do akutnog trovanja. Akutno trovanje vitaminom C ima simptome vrlo slične gripi, ali može dovesti i do drugih problema poput bubrežnih kamenaca i poremećene apsorpcije željeza koje se može kumulirati u jetri, nadbubrežnoj žlijezdi... – objašnjava dr. Draženović.

Osim neprimjerenosti, pitanje je još je li riječ o nadriliječništvu. Jer, zastupnik Pernar nije jedini koji putem društvenih mreža dijeli medicinske savjete, poneki i prodaju svoje kojekakve pripravke.