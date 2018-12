VIDEO Cirkus u Saboru: Uvrede, seksizam, fizički obračuni...

Oporbeno okupiranje saborske govornice i prekid sjednice samo je jedan u nizu incidenata, verbalnih ili fizičkih, koji se u hrvatskom parlamentu događaju od njegova osnutka. I po tome naši parlamentarci nisu ništa drukčiji od kolega diljem svijeta, gdje se također svjedočilo vrijeđanjima, prepucavanjima, pljuvanju, pa čak i fizičkim obračunima, poput onog početkom ove godine u tajvanskom parlamentu, gdje je u tučnjavi sudjelovalo više od 70 zastupnika.

Hrvatski sabor trebao bi biti presjek hrvatskoga društva pa je očekivati da će među 150 zastupnika biti pristojnih, obrazovanih i odgojenih zastupnika, ali i onih koji su se spremni spuštati na najniže razine. Realnost hrvatskog parlamenta uglavnom je negdje između ove dvije krajnosti pa smo tijekom godina svjedočili da i od “finih” čujemo neke ružne stvari.

Dio odgovornosti za kojekakve incidente dijelom snose i javnost i mediji jer više prate one koji rade skandale pa se nerijetko zastupnici koji su mirni, vrijedni i pripremaju se za rasprave žale kako prolaze nezamijećeno. Pa, žele li dospjeti do nekog naslova, moraju se početi koristiti doskočicama...

>> Saborska sjednica naglo prekinuta, oporba okružila govornicu

Novi poslovnik nije pomogao

Godinama se vode rasprave kako podići ocjenu Sabora u javnosti, a uglavnom se ta loša ocjena pripisivala načinu na koji zastupnici raspravljaju, a manje tome što se taj dom koji bi prema trodiobi vlasti trebao biti kontrolor Vlade pretvorio tek u njezina vjernog slugu gdje zastupnici automatizmom dižu ruke za ono što im je šef naredio.

Svojedobno je Slaven Letica predlagao “deklaraciju o slobodi izražavanja misli i uvjerenja” kojom bi se uvela načela moderne komunikacije jer, govorio je, uvredljiv i difamirajući govor ne bi smio biti dio političkih rasprava. Vjerovalo se da bi se sve popravilo i donošenjem etičkog kodeksa o ponašanju zastupnika, koji bi trebao dati uputu zastupnicima kako se odnositi prema instituciji i svome radu u sabornici, no vladajući smatraju da je on nepotreban jer nije na njima, govorili su, da preodgajaju zastupnike.

>> Noćno prepucavanje u Saboru

Vjerovali su da će to riješiti posljednjim izmjenama Poslovnika, no osim što su malo ubrzali rasprave zbog smanjenog broja replika, drugog većeg uspjeha nisu imali. No, otvorili su vrata oporbi da ih, u nekim slučajevima i opravdano, proziva za nedemokratsko ponašanje. Okupiranje govornice kakvom smo neki dan svjedočili jedan je od rijetkih preostalih alata oporbe da se suprotstave samovolji vladajuće većine, uz bojkot sjednica ili pojedinih rasprava. Oporba može biti učinkovita ako je ujedinjena, a za razliku od ove akcije, to se jako rijetko događa, udružili su ih dosad tek zahtjevi za opozivima ministara ili osnivanje istražnih povjerenstava.

Bilo je i tučnjave

Problem su zastupnici koji, poput Ivana Pernara, svjesno i namjerno rade incidente kako bi ispali žrtve i dobili veću medijsku pozornost, pa često želi isprovocirati da ga, kako se to već događalo, straža iznosi iz sabornice. Svjesni tog njegova plana, predsjedajući ga sad obično puste ili nakratko prekinu sjednicu samo kako bi ponovno izbjegli scene iznošenja.

>> Svađa Grmoje i Zekanovića

Zato se najviše incidenata u ovom sazivu veže baš uz Pernara koji sam okupira govornicu ili sa svog mjesta govori kad nije njegov red za rasprave, naručuje pizzu u sabornicu... Jednom su, doduše, i njega napali, na dan kada je Slobodan Praljak popio otrov prvo ga je zbog njegovih stavova o Haagu izvrijeđao HRAST-ov Hrvoje Zekanović riječima “glupane glupi, idi se liječiti”, a onda i HDZ-ov Damir Felak gađao papirima.

No u posljednjih 28 godina vidjeli smo svega u saborskim klupama, od prvog incidenta iz 1990. godine kada je sin generala Janka Bobetka Ivan kožnom aktovkom gađao zastupnika Srpske demokratske stranke Radoslava Tanjgu zbog izjave da se Srbi u Hrvatskoj nikada neće složiti s ustašoidnim režimom u kojem trenutno žive. Koju godinu poslije, 1994., svjedočilo se prvoj tučnjavi u Saboru, ali u kafiću, ne sabornici, između HDZ-ova Drage Krpine i zastupnika Srpske narodne stranke Dragana Hinića.

>> Okršaj Marasa i Plenkovića

Sedam godina kasnije dogodio se prvi, i srećom jedini fizički obračun u sabornici, kada je Ljubo Ćesić Rojs udario IDS-ova Dinu Debeljuha po nosu zbog njegov izjava o tih dana uhićenom Mirku Norcu.

I dok su fizički napadi ipak rijetkost u našem parlamentu, seksizam, šovinizam, diskriminacija i ponižavanje nažalost stoluju gotovo u svim sazivima Hrvatskoga sabora. To je nešto što svi nose iz svojih domova, i očito se neće zaustaviti dok se ne uvede neko konkretnije kažnjavanje.

Pogledajte kako je Ivan Pernar izbačen iz sabornice:

