FOTO Ljudima u Hrvatskoj masovno stiže ova poruka: 'Prvo je došla mami, pa meni, pa se zaredalo na poslu...'

"Prvo je došlo mojoj mami, pa drugi dan i meni. Zatim me kolegica na poslu pitala znam li što s tim učiniti, a onda ih se zaredalo još. Čini se kao da ova 'nova fora prevaranata' masovno kruži", požalila nam se čitateljica. Objasnila je kako na Viber stiže poruka da ste učlanjeni u novu grupu. Na slici je logo YouTuba. "Nisam gledala što žele, samo sam ušla, zatim stisnula 'izađii obriši'. I ne bi mi to bilo čudno, bilo je već pokušaja prevara. No kako je to dobilo tako puno ljudi", čudi se čitateljica.

Njeno pitanje uputili smo Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, HAKOM-u. "U navedenom slučaju pretpostavljamo da se radi o porukama nepoznatih pošiljatelja koji se lažno predstavljaju kao službeni predstavnici YouTube-a. Ove poruke mogu sadržavati razne obavijesti poput problema s Youtube računom ili prijetnjama gašenja računa/kanala, potrebnom dodatnom verifikacijom i slično, odnosno socijalnim inženjeringom se pokušava od korisnika iznuditi osobni podaci, pristupne lozinke ili čak novčana sredstva. Takve poruke u pravilu sadržavaju lažne logotipe, vizualni identitet YouTube-a i poveznice koje vode na lažne (phishing) stranice koje izgledaju vrlo uvjerljivo", kažu.

Napominju kako korisnicima uvijek savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice niti unose svoje podatke na neprovjerene internetske stranice. "Nadalje, s obzirom da se u ovom slučaju radi o YouTube-u, preporuka je provjeriti na službenoj stranici traži li i u koju svrhu YouTube dodatne podatke i na koji način te zbog čega. Napominjemo kako platforme ne traže osjetljive podatke putem aplikacija za razmjenu poruka te ukoliko korisnik zaprimi ovakve ili slične poruke najbolje je iste ignorirati i prijaviti platformi putem koje je zaprimljena, odnosno platformi u čije ime se provodi prijevara", kažu.

