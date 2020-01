Liječnici 2019. MUP-u zbog promjene zdravstvenog stanja prijavili 9967 pacijenata

Pacijent mora preuzeti odgovornost

KoHom traži izmjenu članka 233. a dr. Ban Toskić pojašnjava: – Tražimo da mi liječnici pacijenta upozorimo da ne smije voziti dok mu se zdravstveno stanje ne popravi, da on to potpiše i time osobno preuzima odgovornost. To je slično konzumiranju alkohola, svatko zna da je zabranjeno voziti u alkoholiziranom stanju i snosi odgovornost za to.

Prijedlog KoHom-a na tragu je britanskog modela, gdje vozač mora potpisati da ga je liječnik upozorio da ne smije voziti. Potpisanu potvrdu liječnik ne šalje policiji, ostaje njemu kao potvrda da je postupio po pravilima.