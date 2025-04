Kritizirao vrh, bio uhićen, a sada će voditi jedinicu smrti: Smjenjeni ruski general vraća se na bojište

Ruski general Ivan Popov, poznat po oštroj kritici Ministarstva obrane prije dvije godine, nakon čega je smijenjen i uhićen, vraća se na bojište, potvrdio je njegov odvjetnik. Međutim, ruski državni mediji izvještavaju da mu je dodijeljen izuzetno težak zadatak: zapovjedništvo nad bataljunom bivših zatvorenika, poznatih po ogromnim gubicima u Ukrajini.

Prije dvije godine Popov je bio cijenjeni zapovjednik 58. kombinirane armije na jugu Ukrajine, hvaljen za svoje vodstvo. Sve se promijenilo kada je poslao glasovnu poruku kolegama u kojoj je žestoko napao vojno vodstvo, ističući da je otpušten zbog svojih prigovora. „Oružane snage Ukrajine nisu mogle probiti našu vojsku s fronta, (ali) naš viši zapovjednik udario nas je s leđa, podmuklo i podlo obezglavivši vojsku u najtežem i najnapetijem trenutku“, rekao je Popov u poruci poslanoj u srpnju 2023.

Glavnina njegovog nezadovoljstva bila je usmjerena na načelnika Glavnog stožera, Valerija Gerasimova. Popov je tvrdio da je, nakon što se požalio na nedostatak topničke podrške i druge probleme, „više zapovjednike u meni prepoznalo opasnost i brzo, u jednom danu, sastavilo naredbu za ministra obrane, izbacilo me iz službe i riješilo me se“.

Prema Katerini Stepanenko iz Instituta za proučavanje rata u Washingtonu, njegovo otpuštanje izazvalo je bijes među ruskim ultranacionalistima, časnicima i veteranima, koji su smatrali da je smijenjen kako bi se prikrili problemi unutar vojske. Osjetljivost vojnog vrha na kritike bila je posebno izražena jer je sve to uslijedilo ubrzo nakon neuspješne pobune šefa Wagnera, Jevgenija Prigožina. Popovljev položaj dodatno se pogoršao. Prvo je premješten u Siriju kao zamjenik zapovjednika ruskih snaga, a zatim je u svibnju 2024. uhićen zbog navodne prijevare, optužbu koju je uporno odbacivao. Tužitelji su tražili šest godina zatvora, a Popov je zatim izbačen iz vojske. Unatoč tome, njegovi pristaše nastavili su ga braniti.

