Počinje li masovna prekvalifikacija radnika zbog mogućeg rata? Cilj je 600.000 radnika u pet godina

Europa se pokušava brzo naoružati. No, postoji problem. Premalo je kvalificiranih ljudi za projektiranje ili proizvodnju količine materijala potrebnog za zadovoljavajuću europsku obrambenu strategiju. EU kaže da želi da se do 2030. godine 600.000 ljudi prekvalificira za obrambenu industriju, a sektor se bori s brzim zapošljavanjem potrebnim za zadovoljavanje potreba bloka za naoružavanjem. "Nedostatak vještina postao je glavno usko grlo. Svi se bore za iste inženjere, tehničare i programere i unutar obrambenog sektora i s drugim industrijama“, rekao je za Euronews visoki dužnosnik Komisije pod uvjetom anonimnosti. Prema podacima Europske obrambene agencije (EDA), sektor je 2023. izravno zapošljavao oko 581.000 ljudi, što je 41 % više nego 2021., ali rast potražnje daleko nadmašuje ponudu. Desetljeća nedovoljnog ulaganja u obranu ostavila su trag. Generacije mladih inženjera birale su automobilsku, IT ili zelenu industriju, a ne vojnu karijeru.

Nova strategija Komisije ima nekoliko ključnih stupova. Pilot-projekt "Jamstvo za vještine" namijenjen je radnicima iz automobilskog sektora i povezanih lanaca opskrbe koji zbog elektrifikacije i restrukturiranja gube posao, a mogu se relativno brzo prekvalificirati za obrambene poslove. Nadalje, tu je i Platforma EU za talente u obrambenoj industriji, a riječ je o sustavu vaučera za plaćena pripravništva u malim i srednjim poduzećima, startupovima i scale-upovima dvojne (civilno-vojne) namjene. U pilot-fazi bit će dodijeljeno 300 vaučera za studente i mlade stručnjake. Spominje se i iskorištavanje postojećih EU akademija, Svemirske akademije EUSPA-e i Akademija za digitalne vještine odmah će uvesti module vezane uz obrambene tehnologije (umjetna inteligencija, kvantno računarstvo, cyber obrana).

Europski povjerenik za obranu i svemir Andrius Kubilius naglasio je da je cilj godišnje usavršavati oko 12 posto postojeće radne snage u sektoru obrane i zrakoplovstva te do 2030. dovesti dodatnih 600.000 ljudi. "Želimo da znatiželjni i bistri mladi ljudi dobiju priliku upoznati se s inovacijama u obrambenom ekosustavu", objasnio je dužnosnik Komisije ideju vaučera za pripravništva.

Stručnjaci upozoravaju da je cilj izrazito ambiciozan. Za usporedbu, cijeli EU-ov „Pact for Skills“ od 2020. do danas uspio je mobilizirati obećanja za oko 2 milijuna ljudi u svim sektorima zajedno, ali stvarni brojevi daleko su manji. Obrambeni sektor ima dodatne prepreke, a to su dugotrajne sigurnosne provjere, niže plaće od civilnog IT-sektora u nekim zemljama te stigmatizacija „vojne industrije“ kod mlađih generacija.

Unatoč tome, pritisak je golem. EU procjenjuje da bi Rusija do kraja desetljeća mogla biti spremna za novi sukob u Europi, a blok želi da većina nove opreme bude europske proizvodnje. Bez dovoljno kvalificiranih ljudi, milijarde eura iz fondova mogle bi ostati neiskorištene – ili završiti kod američkih proizvođača, piše Euronews.