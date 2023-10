Kotromanović: 'Izrael je dosta osramoćen, uzvratit će žestoko svim sredstvima'

Večernjakov vojni analitičar Ante Kotromanović komentirao je rat u Izraelu. "Svjedočili smo jednom iznenadnom, munjevitom napadu brigada Hamasa na sigurnosni pojas koji se sastojao od malih punktova-tvrđava. To je kompletno iznenadilo cijeli obrambeno sigurnosni aparat države, prebrisani su u nekoliko sati" te nadodao da problemi između Izraela i sadašnjeg premijera Benjamina Netanyahua koji je optužen za korupciju postoje već nekoliko godina te da su demonstracije protiv vlasti gotovo svakodnevne.

Kotromanović tvrdi da su izraelske obavještajne službe vjerojatno "zaspale". "Ovo je nevjerojatno da su tako zakazali jer smatramo da je Mossad jedna od najozbiljnijih organizacija na svijetu. Oni su izvodili spektakularne operacije tijekom povijesti. Mi još nemamo dovoljno informacija jesu li oni pustili neke informacije prema državnom vrhu i upozorili da bi moglo doći do napada pa su se oni oglušili kao što je bio i slučaj 11. rujna SAD-u”, kazao je za Dnevnik N1 televizije.

Također, rekao je da je ovaj udar vrlo neugodan za Izrael te da je njihov sigurnosno-obavještajni mehanizam na neki način osramoćen. Međutim, ustvrdio je da će im ovo dobro doći da pretresu poslovne procese u nastojanju da zaštite državu, ali da je teško dokučiti koji je cilj Hamasa. "Ovo ne će približiti nastojanja da Izrael prizna Palestinu kao državu. Oni su izveli jednu ciljanu operaciju. Možda je razlog i to da se spriječi normalizacija odnosa Saudijske Arabije i Izraela”, nadodao je.

Nadalje, napomenuo je da su brigade Hamasa bile svjesne da će imati velike gubitke. "Vjerojatno će svi ti ljudi koji su prešli na izraelsku stranu biti pogubljeni. Ovo je nezapamćena šteta na tim prostorima. S ovolikim gubicima i na takav način, to se još nije dogodilo. Izrael je dosta osramoćen, s obzirom da imaju dobru vojnu tehniku, oni će uzvratiti žestoko svim sredstvima. Shvatili su da više nema igre mačke i miša. Ili će potpuno uništiti Hamas ili će prvo uništiti Hamasove borce na području Izraela pa se onda okrenuti prema Gazi. Sigurno će se nastaviti taj sukob dokad Izraelci ne budu zadovoljni”, rekao je.

Kada je riječ o priznavanju Palestine, Kotromanović je ustvrdio da će zemlje koje su to podupirale i dalje to tražiti. "Oni godinama žive u užasnim uvjetima bez struje i vode. Sve skupa je možda došlo do nulte tolerancije. Na geopolitičkom planu mislim da se tu neće ništa posebno promijeniti", zaključio je.

VIDEO: Gaza u ruševinama nakon protunapada Izraela