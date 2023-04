Kostelska uskrsna pištola slavi 500. rođendan, danas će ispaliti 500 pucnjeva, puca i predsjednik

Uskrs se najglasnije slavi u – Zagorju. U Kostelu, mjestu nekoliko minuta vožnje udaljenom od Pregrade, na Veliku subotu Keglevićeva će straža ispaliti ravno 500 hitaca iz pištole, odnosno kubura, kako bi proslavila 500 godina tradicije svoga mjesta – Kostelske uskrsne pištole. Pucat će iz pištole i predsjednik Zoran Milanović, ali i 81-godišnja Barica Petrak, najstarija u mjestu s – kuburom. Pucat će u nedjelju i prije svetih misa, ništa čudno, tako se tu slavi Uskrs već pet stoljeća.

– Pištolu treba držati objema rukama, inače će odletjeti iz ruke! – govori društvo iz Keglevićeve straže, jedne od naših povijesnih vojnih postrojbi, pa dodaje: – Mi se tu u Kostelu rađamo s pištolom i umiremo s pištolom. Kad se dijete rodi, puca se od radosti, kad se mladenka udaje, puca se od veselja, a kad tko umre, puca se iz pištole našem susjedu za posljednji put... – govore u Kostelu.

Čuju li pucnjeve dolje u Pregradi? – Kad pištola opali, čuje dolje u Pregradi svaki od pet tisuća stanovnika, to je gotovo kao kad MiG-29 probije zvučni zid – smiju se mještani. Voditelj vojne postrojbe Milan Flegar (58) objašnjava: – Pucao je i otac Josip, a djed Viktor, inače bačvar, izrađivao je kundake za pištole. Tata je pucao i prije 58 godina, kad sam se ja rodio.

Slavite 500 godina Kostelske uskrsne pištole, je li se pucalo baš svake godine? – Svake! Evo primjera, pričala mi je baka Terezija kako je 1941. godine, taman na Uskrs, njemačka vojska iz Slovenije prolazila prema unutrašnjosti. Mještane je neki konjanik došao upozoriti da prestanu pucati. Kad su Nijemci prošli Kostelom i kad su iz mjesta vidjeli da su prošli Krapinske Toplice, naši su opet nastavili pucati. Pucali smo i tijekom lockdowna pa se brzo vratili kućama. Znate, ja sam predsjednik udruge postao još 2000. godine i jedini put kad sam ručao kod kuće sa svojom obitelji bio je taj Uskrs tijekom lockdowna! Sve ostale Uskrse bio sam u akciji – kaže Flegar.

Tko je prvi zapucao prije pet stoljeća 1523.? – Petar i Tomaš Keglević bili su i vlastelini i banovi, Petar i u Hrvatskom saboru. I oni su u Kostel doveli tradiciju, kada su zbog dolaska Turaka došli u dvorac Kostelgrad. Petar je slao noćnu stražu da u noći s Velike subote na Uskrs čuvaju grob Isusa Krista u crkvi sv. Mirka, a ujutro su pucajući slavili Uskrs. Zašto baš pucnjevi na Uskrs? – Najvjerojatnije iz Biblije, u vrijeme Uskrsa bile su grmljavine, bljeskovi... Možda su s time povezali pa se pucalo!

A što se pilo u Zagorju u to doba? – Ne znamo, ali znamo da su se voljeli tući i da su Keglevići bili, da tako to kažemo, zločesti. Imali su naoružanu stražu pa, kad bi trgovci išli iz Slavonije prema Sloveniji i Štajerskoj, oni bi im “olakšali” kola. Čak je zbog tih njihovih, mogli bismo slobodno reći piratskih akcija Tomaš Keglević morao k caru Leopoldu I. u Laxenburg pokraj Beča. Poveo je sa sobom 150 naoružanih konjanika te rekao svojima prije nego što je ušao na dvor: “Dečki, ako me nema pola sata, znate što morate učiniti”. Car Leopold I., koji je bio vrlo nizak, a Keglević izrazito visok, prepao se kad je vidio njega, a kamoli naoružano društvo iz Zagorja, pa im je rekao da “odu kući i malo poprave ponašanje”. To je bilo sve od audijencije – kažu u straži pa dodaju: – Puno nam je ime Povijesna postrojba Kostelska pištola Keglevićeva straža, a trebalo bi dodati i Krapinsko-zagorske županije pa vjerojatno imamo najduže ime! Primljeni smo i u savjet povijesnih straža Europske unije, jedina smo povijesna vojna postrojba u Zagorju.

Koliko su teške kubure, odnosno pištole? – Ima ih i od osam kilograma – govore, a jedan u šali dodaje: – Teške kao pečeni odojak! Nekadašnje su pištole služile za borbu i obračune, a današnje da se što glasnije čuju! Na Veliku subotu u Kostel dolazi i predsjednik Zoran Milanović, je li se on već okušao u pucanju pištole? – Jest! Kad je bio premijer, opalio je iz pištole. Rekao nam je da mu se svidjelo iako je bilo jako bučno. Međutim, kad je uzeo pištolu u ruke, činilo se kao da je s nama ovdje već tisuću puta opalio, odmah se uklopio. Dolazi i sada na obljetnicu! A tko je najstariji? – Susjeda Barica Petrak, 81 joj je godina, a puca i njezin brat Stjepan, kojemu je 77 godina. I njihov otac je pucao, ma tu iz pištole pucamo svi!

