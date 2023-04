Ništa od puštanja: Damir Dekanić će ipak Uskrs dočekati u pritvoru

Župan Vukovarsko–srijemske županije Damir Dekanić ipak će ovogodišnji Uskrs dočekati u osječkom pritvoru. Naime, mnogi su očekivali kako će od 16. ožujka, kada mu je određen pritvor USKOK uspjeti ispitati sve planirane svjedoke. Međutim, to se očigledno nije dogodilo tako da Dekanić u pritvoru ostaje do daljnjeg. Prema ranijim izjavama Dekanićevog odvjetnika Davora Ćavara USKOK je predložio ispitivanje 20-ak svjedoka, a za ispitati je preostalo još njih nekoliko.

- Nisu uspjeli sve ispitati tako da Dekanić i za Uskrs ostaje u pritvoru. Nadali smo se da će imati brži tempo te omogućiti tako da Dekanić Uskrs dočeka u krugu svoje obitelji. Sada se nadamo kako će to biti urađeno odmah poslije Uskrsa, do isteka 30-dnevnog pritvora koji mu ističe 15. travnja. USKOK je taj koji određuje tempo ispitivanja, a tu uvijek treba računati i na bolesti svjedoka i slično. Obrana ne može utjecati na to – rekao je Ćavar.

Dodaje i kako je njegov branjenik pozitivan, da je svjestan svega što mu se događa i s čime se suočava. Podsjećamo kako je Dekanić optužen za sudjelovanje u prometnoj nesreći koja se dogodila pred Uskrs prošle godine kada je službeni automobile Vukovarsko – srijemske županije sudjelovao u prometnoj nesreći. Neki od očevidaca su govorili kada je Dekanić vozio i da su ga vidjeli kako tetura dok je sam Dekanić tvrdio da je bio suvozač, a da je automobil vozio njegov nećak. Kod Dekanića je te večeri utvrđeno da ima 1,44 promila alkohola u krvi. Uz Dekanića u pritvoru je odlukom suda u Osijeku završilo još pet osoba.

