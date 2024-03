Kosor Milanovića usporedila sa Sanaderom: 'Evo što bi izazvalo potpuni kaos'

"Rijetko kad se u hrvatskoj političkoj povijesti dogodio trenutak općeg šoka i nevjerice. Mogla bih ga usporediti s presicom bivšeg premijera Ive Sanadera gdje je rekao da je njegova dionica završena i vlast predao meni. Ovog puta to nije šok za mene. O tom događaju će se pričati desetljećima kao o jednom političkom trenutku bez presedana. Evidentno je da je apsolutno zaprepastio i Andreja Plenkovića", za N1 komentirala je dosad neviđenu političku situaciju, najavu Zorana Milanovića da ide na parlamentarne izbore i bivša premijerka Jadranka Kosor. Za rasplet bi trebalo pričekati odluku Ustavnog suda.

"Ako Ustavni sud odluči da je ovo protuustavno, možda bi plan B mogao biti da se sastave liste, ali da će Milanović biti mandatar, tu se povlači paralela s Timom Oreškovićem koji nije bio na izborima, ali je bio mandatar. Postavlja se pitanje na koji bi se način Milanović mogao uključiti u kampanju. Ustavni sud bi trebao jednostavno reći može li to ili ne može", dodala je.

Smatra da bi najgora situacija bila da se ništa ne dogodi do predaje lista i da onda Ustavni sud nakon njihove predaje poništi neku od lista utvrdivši da je ona protuustavna. "To bi izazvalo potpuni kaos", kaže Kosor.

"Plenković se pitao i kad je bio na pozornici i kad je sjedio u publici što se to zapravo dogodilo i što ga je snašlo. Njemu takva mogućnost ne bi odgovarala. Plenković dobro zna da je jedina osoba koja bi ga verbalno mogla nadjačati Zoran Milanović. To bi bilo silno zanimljivo, ne bi se moglo uspoređivati sljedećih 10,15 godina. Sigurno nije sasvim spokojan. Vjerojatno se pita do koje granice je građanima dokuferilo", zaključila je, piše N1.

