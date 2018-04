Kombijem se zaletio u pješake, više ozlijeđenih

Bijeli kombi u ponedjeljak je srušio desetak pješaka u središtu Toronta a između osam i deset osoba je ozlijeđeno, navela je policija tog grada. "Kombi je lociran, a sumnjivac je priveden" rekao je za CNN Gary Long, glasnogovornik policije Toronta.

Policija je na društvenoj mreži Twitter objavila da je vozilo pokosilo pješake ali nije precizirala radi li se o namjernom činu ili o nesreći.

"Počeo je voziti po pločniku i rušiti ljude jednog po jednog. Uništio je toliko ljudskih života. I svaku pojedinu stvar koja mu se našla na putu" rekao je svjedok Alex Shaker za CTVNews.

BBC piše kako se nesreća dogodila na vrlo prometnom križanju. Kombi je nakon udara u pješake napustio mjesto nesreće.

Police in #Toronto say a van has struck at least eight pedestrians in the city - witness Henri Miller describes the incident pic.twitter.com/47f20FsDA9