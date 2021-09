Kod popisivanja građani se zbunili oko adrese stanovanja. Ravnateljica DZS-a objasnila što učiniti

Nešto više od 320.000 građana do jutros se samopopisalo preko e-građani. Najviše popisanih je u Zagrebu, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji. Lidija Brković, glavna ravnateljica DZS-a, gostujući u emisiji HRT-a "Dobro jutro, Hrvatska" rekla je da nije bilo rušenja sustava no problema je bilo u ponedjeljak oko 13 sati.

– Novi građani mogli su se samopopisati, ali oni koji su već započeli sa samopopisivanjem imali su problema 15-ak minuta da dovrše upitnik. Više smo nego zadovoljni aplikacijom, imamo puno pozitivnih komentara, aplikacija je jednostavna – rekla je Brković dodajući da je potrebno 15 do 20 minuta da se popiše četveročlana obitelj. Dovoljno je da samo jedan član obitelji u kućanstvu ima vjerodajnicu i on je referentna osoba. Također, možete popisati bake i djedove, no ako žive u drugom kućanstvu moraju i oni imati vjerodajnicu. Upitnik ima oko 60-ak pitanja. Ako ne odgovorite na pitanje koje je obvezno, ne možete ići dalje. Kada završite s popisivanjem, dobit ćete kontrolnu šifru koju trebate sačuvati do druge faze popisa stanovništva kada ćete je predati popisivaču.

Brković je rekla kako građani najviše imaju pitanja oko adrese stanovanja. – Recimo da na jednoj adresi imaju prebivalište, a na drugoj boravište. Mi popisujemo stan u kojem se oni trenutačno nalaze i o njemu daju podatke. Studenti će napisati da su u domu. Može se dogoditi da i roditelji popišu, to ćemo mi raditi u obradi podataka – kazala je.

Popisivači na teren izlaze 26. rujna. Druga faza popisa stanovništva traje do 27. listopada uz mogućnost produljenja. – Ako vas nema, ostavit će poruku da se vi njima javite i dogovorite kad mogu doći. Vjerojatno će dolaziti tijekom cijelog dana. Svatko će dobiti svoje popisne krugove. Pretpostavka je da ljudi koji rade ujutro neće biti kod kuće. Ne moraju svi članovi obitelji biti kod kuće, ali osoba mora imati njihov OIB-e jer ih bez toga ne može popisati – rekla je Brković.

