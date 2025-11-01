Naši Portali
NAŠA REPORTERKA U IZRAELU

Kibuc Nir Oz – raj pretvoren u pakao

Autor
Valentina Wiesner
01.11.2025.
u 10:29

U obitelji Bibas živ je samo otac, otete suprugu Shiri i sinove Ariela i Kfira vratili su mu slomljenih vratova

Znate li što ovaj natpis zapravo znači? Pita upirući prstom u golemu sliku američkog predsjednika na tkanini obješenu na neboder, s tekstom "Thank you, Trump", naš izraelski vodič Mark. – To vam zapravo znači "Fuck you, Trump!". Želimo pokazati da smo fini prema njemu, ali ovo gore je način da se to poruči. Jer ovaj mirovini sporazum nije dogovorio ni naš predsjednik ni naš premijer, nego on… – upoznaje nas vodič s lokalnom logikom zahvala Trumpu vješanjem i lijepljanjem njegovih fotografija okolo, po cijelom Jeruzalemu.

Malo dalje na stupu druga fotografija i drugi natpis. "Do pobjede", poručuje na hebrejskom uza sliku ubijenog taoca, a pobjeda je, prevodi Mark, uništavanje Hamasa, do kraja. Jeruzalem je sav u bijelom kamenu, nasadima i cvjetnim grmovima. Čak su i zgrade odjevene u bijele kamene ploče, bliješte pod vrućim listopadskim suncem. Sad konačno vidim zašto u pjesmi izraz "Yerushalayim Shel Zahav", "Jeruzalem od zlata". Kamen je jeftin i zakon iz 1920., koji je još na snazi, nalaže da se mora graditi njime. Svuda gdje su zemlja i nasadi protežu se ljubičaste cijevi za natapanje: boja signalizira da ta voda nije za piće, to je tehnička voda. – A ona iz pipe je odlična. Ukupno 15 milijuna ljudi pije tu desaliniziranu vodu, i Izrael i Palestina, i njima je distribuiramo...

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
11:37 01.11.2025.

Kad će reportaža iz Gaze?

Avatar nekakav
nekakav
11:13 01.11.2025.

Svi ubijeni su bili vojnici koji su sudjelovali u zločinima na palestinskim teritorijima. Ne jadni goloruki seljaci.

Kupnja