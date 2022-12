Kažnjeni za okršaje zbog 'ustaških' i 'četničkih' majki

Sutkinja Općinskog suda u Vukovaru Marija Jurić izrekla je kazne za 13 sudionika dvaju okršaja mladih na nacionalnoj osnovi u Ulici Blage Zadre u Vukovaru, u kojima su zanimljiva svjedočenja. To se dogodilo nekoliko mjeseci nakon obračuna BBB-a i Grobara u lipnju 2020., kad je po dvadesetak sudionika s obje strane bilo naoružano palicama, bakljama... te ih je sedmoricu odvezla hitna (jednome je slomljen nos, drugome prst), a njih 18 starih od 18 do 46 godina privela je policija te kazneno i prekršajno prijavila sedmoricu starih od 23 do 29 godina. Povod za sukob bilo je to što su Grobari, navijači beogradskog Partizana, provocirali jednog vukovarskog BBB-a koji je prolazio sa ženom i djetetom u kolicima. Srpski portal je tada prenio riječi očevica: "Tukli su se "naši" i "njihovi". Eto, to se događa kad mlade kljukaju mržnjom umjesto da im daju poslove da rade. Onako ići udarati nekoga palicom u glavu, to je pokušaj ubojstva". Tada je i predsjednik Zoran Milanović komentirao da je mladež u Vukovaru stalno izložena "trovanju", a sukob je osudio i premijer Andrej Plenković. Ali, nije pomoglo.