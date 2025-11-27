Katolik uvodi većinski muslimansku zemlju u Europsku uniju

Kao i svake godine, Albanci 28. studenoga slave Dan zastave – praznik koji simbolizira slobodu, jedinstvo i nacionalni identitet. Tradicija podizanja crnog dvoglavog orla na crvenoj pozadini, koja seže od proglašenja neovisnosti 1912., podsjeća na stoljetnu borbu za slobodu i samostalnost. Zastava nije samo znak prošlosti – ona simbolizira otpornost, ponos i jedinstvo Albanaca.



Ove godine Dan zastave dobiva dodatnu težinu, jer dolazi u trenutku povijesnih prekretnica na europskom putu Albanije. Premijer Edi Rama vodi zemlju kroz reforme, modernizaciju i institucionalni napredak, približavajući Albaniju članstvu u Europsku uniju. Simbolika crnog dvoglavog orla danas nosi i značenje kontinuiteta: od borbe za neovisnost predaka do modernih napora koje vodi Rama, usmjeravajući zemlju prema stabilnosti i europskim standardima.