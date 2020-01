Kataklizma u Australiji, hrvatski sportaši: Bila je panična situacija, nisu puštali ljude na ulice

U Australiji se zbiva prava humanitarna i ekološka katastrofa. Dimni oblak iznad Australije trenutačno je velik poput cijele Europe, a na najširem dijelu odgovara udaljenosti od Turske do Islanda. Temperature koje su ponegdje više i od 45 stupnjeva i jaki vjetrovi pogoduju da se vatra nezaustavljivo širi. U dijelovima zemlje vojni brodovi evakuiraju desetke tisuća turista i stanovnika koji su bili prisiljeni od vatre bježati na plaže. Ledenjaci na Novom Zelandu, od pepela koji dolazi iz Australije, promijenili su boju od bijele u sivu i smeđu, a okolni je snijeg smeđe boje, pa postoji bojazan da bi se mogli početi ubrzano otapati. Kako se za vikend očekuju još ekstremnije temperature i još jači vjetrovi, vatra bi dodatno mogla uzeti maha i rasplamsati se do neslućenih razmjera te bi subota mogla biti dan iz pakla.

Nestalo 17 ljudi

Trenutačno su najviše ugrožene federalne države Victorija i Novi Južni Wales. Kaos je toliki da nitko ne zna koliko ljudi trenutačno bježi od vatre, ali se govori o najbrojnijem bijegu ljudi od prirodne katastrofe u povijesti Australije. Do sada je taj rekord držala evakuacija iz Darwina pred golemim ciklonom Tracy 1974. godine kada je zračnim mostom iz toga grada izvučeno oko 60 tisuća ljudi. U Novom Južnom Walesu proglašeno je sedmodnevno izvanredno stanje, a stanovništvu najugroženijih naselja policija i vojska naredile su evakuaciju, i to autocestama prema Sydneyu i prema jugu. No vrlo brzo vatra se prebacila preko obje autoceste tako da su deseci tisuća ljudi praktički ostali zarobljeni na cesti bez hrane, vode i goriva. U Victoriji u uvali Mallacoota, u kojoj se nalazi oko 20 naselja, ljudi čekaju na plažama jer ih je vatra potpuno odsjekla od ostatka svijeta. Dok čekaju vojne brodove za evakuaciju, strahuje se da nemaju dovoljno hrane ni vode.

– Mislimo da se tamo nalazi oko tri tisuće turista i oko tisuću lokalnih stanovnika. Procjenjujem da dio njih ne želi biti evakuiran, a vojni brod HMAS Choules, koji ide prema njima, ima kapacitet za samo tisuću ljudi – kazao je premijer Victorije Daniel Andrews. Zapovjednik izvanrednih snaga za evakuaciju Scott Houlihan kazao je da je evakuacija iz tog područja moguća samo morskim putem.

– Čak ni evakuacija zrakoplovima nije moguća jer je dim gust, a vidljivost gotovo nikakva. Jako smo zabrinuti za zdravstveno stanje tih ljudi koji će relativno dugo biti izloženi intenzivnom dimu, a malo ga ljudi može progurati bez posljedica za dišne organe – kazao je Houlihan. Trenutačno se Novom Južnom Walesu 17 ljudi vodi kao nestalo.

No ne stradavaju samo ljudi. Životinjski i biljni svijet mogli bi biti najveće žrtve ove vatrene kataklizme. Ekolozi sa sveučilišta u Sydneyu procjenjuju da je u ovome golemom požaru do sada stradalo oko osam tisuća koala koje su osobito ranjive jer nisu dovoljno brze kako bi pobjegle od požara.

Hrvatski sportaši u Sydneyu

Australsko ljeto tradicionalno privlači mnoge sportske priredbe na peti kontinent pa je u Australiji ovih dana i puno hrvatskih sportaša.

– Požari su izvan grada, ali povremeno se i u gradu osjeti miris paljevine. Posebno je izražen u sydneyskoj zračnoj luci – kaže Luka Kutanjac, trener hrvatske teniske reprezentacije koja će se u skupini u Sydneyu boriti za prolaz u četvrtfinale Svjetskog kupa. Govori se o tome, kaže Kutanjac, da će teniski Challenger, koji bi se sljedeći tjedan trebao igrati u Canberri, možda preseliti u neki drugi grad.

– U Canberri zbog dima nisu puštali ljude na ulice. A situacija se može i pogoršati, sve će ovisiti o vjetrovima. A oni su u ovom trenutku nepovoljni i pušu prema gradu – kaže Kutanjac.

Prije tenisača, u Sydneyu su na 10-dnevnim pripremama boravili hrvatski vaterpolisti. I oni su se malo nagutali dima.

– Posebno je panična situacija bila 21. prosinca kad smo s Australcima trebali igrati treću prijateljsku utakmicu. Upozoravali su stanovnike Sydneya da ne izlaze van, da ne troše vodu do 17 sati, da se ne peru automobili... Dim se baš osjetio i u gradu pa je bila upitna i ta naša utakmica, ali srećom popodne je zapuhao povoljan vjetar pa se sve raščistilo. Čuo sam se ovih dana sa Zvonimirom Kurtovićem, koji je cijelo vrijeme bio uz nas i pomagao nam. Kaže da je još uvijek tako, vatra se probila na 30 kilometara od Sydneya. Očajnički se brane ruralna područja, čak su i dva vatrogasca izgubila život – kazao je hrvatski vaterpolski izbornik Ivica Tucak.