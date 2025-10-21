Naši Portali
GLAS MIRA IZ EGIPTA

Karizmatičnom vođi klanjaju se Putin, Trump, Netanyahu i – Hamas

Autor
Hassan Haidar Diab
21.10.2025.
u 15:55

Uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, mnogi ističu upravo Al-Sisija kao najzaslužnijeg za potpisivanje mirovnog sporazuma između Hamasa i Izraela

Nema sumnje da je on jedan od najzaslužnijih za mir u Pojasu Gaze, a njegov govor u Sharm el Sheikhu postao je simbol novog poglavlja Bliskog istoka – poglavlja u kojem diplomacija i strateška odgovornost pokušavaju nadjačati oružje, patnju i razaranje.

"Danas stojim pred vama ne samo kao predsjednik Egipta nego i kao glasnik odgovornosti, odgovornosti koju nosimo svi zajedno, kao susjedi, narod koji pati i narod koji žudi za konačnim prekidom bola", rekao je prije tjedan dana čelnik Egipta Abdel Fattah al Sisi, podsjetivši svijet da mir nije slabost, nego "snaga viših vizija i težnji". Tim je riječima pozvao na trenutačni prekid sukoba, otvaranje humanitarnih koridora i uključivanje palestinskih institucija u procese obnove i sigurnosti. Njegov govor, izgovoren dok su bombe još padale na Gazu, postao je glas razuma i nade, poziv da se iznad oružja i straha izgradi dijalog, suživot i trajna stabilnost. Uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, mnogi ističu upravo Al-Sisija kao najzaslužnijeg za potpisivanje mirovnog sporazuma između Hamasa i Izraela nakon dvije godine krvavog rata. To je priznao i sam Trump.

Ključne riječi
Bliski istok Egipat Gaza Abdel Fattah Al-Sisi

