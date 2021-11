VELIKA ANALIZA

Europski istražitelji sada progone HDZ. Zbog afera im je palo već pola Vlade

U Plenkovićevu novom HDZ-u i danas sijede ljudi koji su u njemu sjedili i u vrijeme afere Fimi media, poput Branka Bačića i Gordana Jandrokovića, koji su uz to sada kooptirani i u sam stranački vrh. No gore od tvrdoglavih činjenica koje ga na njegovu žalost svakodnevno demantiraju za Plenkovića je to što je obrazac ponašanja bilo starog ili tzv. novog HDZ-a ostao – isti. Od Sanadera pa preko Jadranke Kosor i Tomislava Karamarka pa sve do Andreja Plenkovića, svi predsjednici(e) HDZ-a suočavali su se sa situacijama da se pojedini visokopozicionirani članovi te stranke češće mogu vidjeti na strancima novinskih crnih kronika nego na stranicama novinskih rubrika koje se bave političkim životom zemlje. U svakoj ozbiljnijoj aferi koja je proteklih godina zatresla zemlju, gotovo bez izuzetka, bio je i neki visokopozicionirani član HDZ-a.