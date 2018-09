Strah i trepet Opuzena svladali elektrošokerom: Kad je čuo konfete, potpuno je poludio

Dječja igra, povici i smijeh koji su u nedjelju popodne dopirali iz dvorišta Jure Stanića u ratnom su veteranu 116. neretvanske brigade Radomiru Šimoviću probudili nevjerojatan bijes. Stanić je za svoje unuke i još desetak druge djece organizirao rođendansku zabavu u svojoj kući u Opuzenu koja će, pokazat će se to nekoliko sati nakon početka proslave, biti razlog zbog kojeg se u Putu Zlatinovca na kućnom broju četrnaest odvijala drama kakvu u tom mjestu ne pamte.

Rezultat je bio trinaestosatno opsadno stanje za kojeg je Šimović eksplozijom plina raznio vlastitu kuću te pritom ozlijedio i sebe, prijetio policajcima te dvojicu čak i ranio, a onda do dugo u noć sumanuto sa sjekiricom u ruci stajao na kamenom krovu kuće sve dok ga specijalci nisu uspjeli svladati elektrošokerom.

Ranio je dvojicu policajaca

Nekoliko puta tijekom proslave rođendana Radomir Šimović je iz svoje kuće psovao i prijetio susjedima kod kojih se odvijala rođendanska zabava. Navodno se žalio na buku, a kap koja je za Šimovića prelila čašu bio je trenutak kad su djeca počela ispaljivati konfete. Uzeo je alat nalik sjekiri i izašao iz kuće na svoje dvorište, koje od dvorišta Stanićevih dijeli samo žičana ograda.

– Koliko sam čula, on je tako tamo stajao i prijetio pa su Jure i drugi djecu brzo premjestili u kuću i pozvali policiju, koja je stigla za samo nekoliko minuta. Djecu su kasnije premjestili kod druge babe u Rogotin, a Radomir je ,čim je ugledao policiju, pobjegao u svoju kuću, zatvorio se i počeo puštati plin iz plinske boce. Policajci su stajali vani i pokušavali ga nagovoriti da izađe, a on je nakon pola sata zapalio taj plin i sve je eksplodiralo, kuća se prepolovila, a on je, ozlijeđen i opečen, izašao gore na krov i cijelo vrijeme mahao tom sjekiricom kojom je i djeci prijetio – kaže jedna od prvih susjeda Radomira Šimovića, koja nas je zamolila da joj ne objavljujemo identitet.

Dvojica policajca Šimović su pokušala privesti, ali on je u tom trenutku nasrnuo na njih te je jednoga porezao po prstima, a drugoga je jače ozlijedio po rukama.

Ubrzo nakon toga na mjestu događaja stigli su vatrogasci koji su pokušavali držati pod nadzorom požar koji je nastao od eksplozije, ali i pripadnici specijalne policije čiji su pregovarači Šimovića veći dio noći pokušavali nagovoriti da siđe s krova. On je to uporno odbijao. U cijeloj akciji evakuirani su svi ljudi iz nekoliko kuća najbližih Šimoviću, a u dijelu ulice bila je isključena i struja.

Sjekira i mrmljanje u bradu

Drama je okončana tek oko 5 sati kad su specijalci elektrošokerom uspjeli svladati rastresenog Šimovića, koji je potom zbog ozljeda prevezen u bolnicu, nakon čega bi, kad liječnici procijene da je to u stanju, trebao biti priveden u postaju na ispitivanje i daljnju kriminalističku obradu.

Radomiru Šimoviću ovo nije bio prvi incident u mjestu u kojem su ga se gotovo svi bojali.

– Još je donekle bio, da se tako izrazim, normalan dok su mu roditelji bili živi, ali otkako mu je majka lani umrla, skroz je izgubljen. Kao duh hoda po ulici, uvijek nosi nekakve sjekire ili kakav drugi oštar alat u ruci i stalno si nešto mumlja u bradu. Koliko mi znamo, nikad nije imao ženu ni djecu, nikakva rodbina mu ne dolazi u posjet, on je sam i ima nekakvu dijagnozu. Ne komunicira ni s kim iz ulice, nije zaposlen i nigdje ne radi, tek tu i tamo poludi kad mu dođe žuta minuta i onda psuje na sve i prijeti im. On neke lijekove dobiva, ali uzima li ih ili ne uzima, to vam nitko ne zna – opisuju Šimovića oni koji ga koliko-toliko poznaju.