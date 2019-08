Još nije određen točan datum kandidature Kolinde Grabar-Kitarović

Kada će predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović službeno proglasiti svoju kandidaturu za drugi mandat još nije definirano. Orijentacijski, to će se dogoditi “početkom rujna”, ali još nije određen točan datum. Spekulacije da bi se to moglo dogoditi na Malu Gospu, dakle 8. rujna – tek su spekulacije, koje krugovi oko predsjednice komentiraju s čuđenjem. Kako je HDZ tek nakon povratka dužnosnika s godišnjih odmora potvrdio tko će voditi predsjedničin izborni tim, postoje logistički i organizacijski problemi oko uvođenja tog tima u posao.

Treba uskladiti predsjedničine državničke obveze s njezinim potrebama u izbornoj kampanji. Nadalje, premda njezin savjetnički tim, kako je to i propisano, neće sudjelovati u izbornoj kampanji, jer je riječ o državnim službenicima, ipak treba doći do logističkog upoznavanja s vodstvom njezina izbornog tima, iz organizacijskih razloga, kako bi se uskladile njezine državničke s obvezama iz kampanje. I to je jedan od razloga zašto se još ne izlazi u javnost s datumom kad predsjednica i službeno ulazi u izbornu utrku. Šef njezinog izbornog tima Ivan Anušić za Večernji je list ipak potvrdio da bi “objava kandidature trebala biti oko 8. rujna, a tada bi počela i kampanja”.

Potrebno je i smjestiti izborni tim u odgovarajući prostor, a to, zna se, ne smiju biti prostori predsjedničkih rezidencija na Pantovčaku, a pitanje je da li bi bilo uputno da budu u stranačkim prostorima HDZ-a, ili negdje drugdje. Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a dalo je jučer potporu kandidaturi Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Republike kao i prijedlogu da Dubravka Šuica bude kandidatkinja za članicu Europske komisije, dok je za novog političkog tajnika HDZ-a izabran Ante Sanader. Andrej Plenković izjavio je nakon sjednice kako su Grabar-Kitarović podržali svi članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća.