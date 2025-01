Još je ostalo samo nekoliko dana: Nominirajte svoje kandidate u 19. po redu godišnjem izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine

Ostalo je još samo nekoliko dana za nominiranje kandidata u 19. po redu godišnjem izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica.

Naime, nominacije kandidata u iseljeničkom izboru, kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin, moguće je slati do 16. siječnja 2025. godine.

Na mail adrese Fenix-magazina i Večernjeg lista je stigao velik broj prijedloga za nominacije za nagradu Večernjakova domovnica. Mnoge nominacije su potpune, no postoje i one koje nedostaju osnovni podaci. Podsjetimo, Večernjakova domovnica je nagrada koja se dodjeljuje pojedincima, organizacijama ili institucijama za iznimne rezultate i značajan doprinos u različitim područjima. Zbog toga nominacija mora biti potpuno ispunjena i sadržavati sve ključne informacije. Osim toga, nominirana osoba, klub ili zajednica moraju biti obaviješteni o nominaciji, a oni koji ih nominiraju moraju imati njihov pristanak.

Važno je da nominacija sadrži obrazloženje od 1.500 do 2.000 znakova kroz koje će onaj koji nominira jasno dati do znanja tko je nominirani, čime se bavi, zbog čega je njegov, njezin ili njihov rad prepoznat, koja su značajnija postignuća u prošloj godini i koji je utjecaj taj rad imao na zajednicu u kojoj djeluju. Time ćete žiriju osigurati informacije koje su potrebne prilikom odlučivanja hoće li nominaciju prihvatiti. Uz nepotpune nominacije, mnogi niti ne navode jesu li nominiranog pojedinca, zajednicu ili klub obavijestili o nominaciji i jesu li oni isu prihvatili. To je iznimno važno prije slanja nominacije.

Najviše nominacija stiglo za sportske klubove

Kao i prethodnih godina, najviše nominacija pristiglo je za amaterske sportske klubove. Međutim, u ovoj kategoriji također je zabilježen najveći broj nepotpunih nominacija, u kojima nedostaju ključni podaci poput informacija o značajnim postignućima tih klubova u prošloj godini te razloga zbog kojih su nominirani.

U zemljama u kojima žive hrvatski iseljenici, hrvatski sportski klubovi postali su simboli zajedništva, često sudjeluju u lokalnim, regionalnim i međunarodnim natjecanjima pa sasvim sigurno imaju zašto biti nominirani za nagradu Večernjakova domovnica. No, kako bi bili sigurni da npr. sportski klub ispunjava kriterije za nominaciju, potrebno se informirati, a onda i navesti uspjehe tog kluba. Ako niste sigurni odakle početi, možete pogledati kako su izgledala predstavljanja nominiranih kandidata tijekom prethodnih izbora za nagradu Večrnjakova domovnica.

Informacije za nominaciju

Udruga "Hrvatsko-talijanski mozaik" nominirana je od više osoba, među kojima su i Žana Belić, Amala Vilogorac i Ana Kovačević, koje su u svojim prijedlozima dostavile kompletnu i sadržajnu nominaciju. Ove nominacije jasno sadrže potrebne informacije o radu i postignućima udruge, čime su pridonijele kvaliteti prijedloga. S druge strane, udruga je nominirana i od strane više drugih osoba, ali bez potrebnog obrazloženja i detalja koji bi podržali razloge za nominaciju.

Imamo slučaj nominacije u kojoj je isti predlagatelj predložio dvije osobe, za jednu je poslao potpuno nominaciju, a za drugu nije. Na primjer, potpuna nominacija je stigla za njemačku profesionalnu nogometašicu hrvatskog podrijetla Martinu Tufeković iz Heilbronna, dok je isti predlagatelj poslao nepotpunu nominaciju za košarkaša Dominika Dolića koji igra za FC Bayern Basketball.

Budući da prije objave svih nominiranih kandidata ne možemo navoditi imena svih do sada nominiranih, spomenimo tek da je među nominiranima mezzosopranistica Diana Haller, glumica Nina Hoss kojoj je majka Hrvatica, američki redatelj i producent Nikola Knez, nogometni klubovi Croatia Singen, Basel, Stuttgart, Helbronn... Značajan broj nominacija, ali nepotpunih, stigao je za KUD Tkanica iz Linza. Obrazloženja u nominacijama su previše kratka i iz njih se ne vidi zbog čega se KUD nominira.

Večernjakova domovnica predstavlja simbol priznanja za osobite doprinose društvu i tradiciji, te je često prepoznatljiv događaj u medijskoj i društvenoj javnosti Hrvatske. Pobjeda kao i same nominacije u ovom izboru nisu kraj već početak jednog lijepog putovanja jer kroz ovu nagradu Domovina prepoznaje značaj pojedinaca i zajednica u svom iseljeništvu.

Još jednom napominjemo, uz prijedlog za nominaciju, potrebno je priložiti i kraće obrazloženje u kojem će biti navedeni najvažniji ostvareni uspjesi nominirane osobe, kluba ili udruge u 2024. godini. U obrazloženju kod nominiranja pojedinaca potrebno je napisati kako je nominirana osoba upoznata i suglasna sa svojom kandidaturom u izboru najpopularnijih izvan domovine. Prijedloge za nominiranje kandidata treba poslati najkasnije do zaključno sa 16. siječnja na mail adresu Večernjeg lista (javi@vecernji.net) te portal Fenix-magazina (fenix@fenix-magazin.com).

Finalna večer iseljeničkog izbora sa dodjelom nagrada održat će se u subotu, 8. ožujka 2025. godine, s početkom u 20:00 sati u renomiranoj Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu, njemačkom gradu koji njeguje prijateljstvo s gradom Dubrovnikom.

>> FOTOGALERIJA Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini