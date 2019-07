Je li vrijeme za ćirilicu u Vukovaru? Evo što o tome kažu Vukovarci

Odluka Ustavnog suda RH o pravima pripadnika srpske nacionalne manjine u Vukovaru još jednom je u gradu na Dunavu više nego uzburkala brojne duhove. Još uvijek su mnogima svježe slike iz rujna 2013. godine, kada su u Vukovaru preko noći postavljene dvojezične ploče na državnim institucijama, i kada su građani svjedočili razbijanju tih ploča. I danas se mnogi prisjećaju opsade grada, interventne policije u punoj opremi na svakom koraku, šetnji, brojnih presica i teških riječi.

Od tih dana prošlo je gotovo šest godina, a osim sudskih procesa osobama koje su razbijale postavljene dvojezične ploče službena politika ništa više nije učinila. Jedino što se pokušalo zapravo bile su policijske provjere osoba koje imaju prijavljeno prebivalište na području Vukovara, a za koje se znalo ili pretpostavljalo da žive izvan grada. Zbog svega toga godinama su vukovarski Hrvati mislili kako je cijeli taj slučaj stavljen sa strane i da od toga u dogledno vrijeme, barem do novoga popisa stanovništva 2021. godine, neće biti ništa. Mislili su i kako su građanski bunt i prosvjedi rezultirali da će nadležni s uvođenjem ćirilice pričekati.

U isto vrijeme vukovarski Srbi govorili su da se namjerno oteže s cijelom tom pričom, da se prava koja su zajamčena u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina namjerno krše te da je sve to dokaz kako ih se gleda kao građane drugoga reda.

Dodatno ulje na vatru dolio je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je najavio kako neće poštivati odluku Ustavnoga suda kao i podrška predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović vukovarskom gradonačelniku. A, situacija s dvojezičnim pločama na području Vukovara i danas je više nego kaotična.

Tako i danas na zgradi Ureda državne uprave već godinama bez problema stoje dvije dvojezične ploče. Na svega nekoliko stotina metara dalje, i to na zgradi Općinskog i Županijskog suda te zgradi Općinskog i Županijskog odvjetništva dvojezične ploče prelijepljene su hrvatskom zastavom. I one tako stoje već godinama. U isto vrijeme na zgradi PP-a Vukovar, HZZ-a i HZMO nema nikakve ploče.

Odluka Ustavnog suda RH o pravima srpske manjine još je jednom u gradu na Dunavu uzburkala duhove

Darko Radonić, konobar, 39 godina

Stava sam da svatko ima pravo na sve, ali mislim i da zbog svih događanja iz prošlog rata još nije vrijeme za uvođenje ćirilice u grad i da s tim treba pričekati, i to za dobro svih građana bez obzira na nacionalnost.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Blaženka Ruf, spremačica, 60 godina

Još nije došlo vrijeme za to, i to prije svega zbog ubijenih, nestalih i brojnih zločina. U Vukovaru gotovo da nema obitelji koja nekoga nije izgubila, i sama sam ostala bez oba roditelja koji se i danas, 28 godine kasnije, vode kao nestali.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Milan Rakić, 32 godine, obrtnik

Mislim da je došlo vrijeme za to jer i Srbi u Vukovaru imaju ista prava kao što imaju, primjera radi, Talijani u Istri. Mislim i da je rat davno završio i da se konačno trebamo početi baviti budućnošću i boljim životom.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Ivan Živić, frizer, 40 godina

Nije vrijeme za ćirilicu u Vukovaru jer je puno onih koji su stradali, koji su nestali i onih koji su počinili ratne zločine za koje nisu nikada odgovarali, što se sve ostavlja nekako po strani, a ovo nekako uvodi na silu.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Mirjana Vidović, trgovac, 51 godina

Kada se govori o tome, treba voditi računa ne samo o zakonima i pravnim aktima nego i o specifičnosti koju nosi Vukovar koji je toliko stradao u ratu, ali i o činjenici da je još puno nestalih i neriješenih sudbina iz rata.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Marko Purić, 46 godina, nezaposlen

Kada se govori o tome, zna se kakav je stav velike većine Srba u Vukovaru, kao i moj, a pozivaju se na donesene zakone i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina te mislim da Srbi ne traže ništa posebno i nezakonito.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Danijela Guja, frizerka, 41 godina

Mislim da jest i da je potrebno u životu znati što više jezika, a pri tome u uvođenju ćirilice ne vidim ništa strašno ni posebno. Rat je bio i jednom trebamo završiti s tim te se svi zajedno okrenuti budućnosti.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Nebojša Verčević, frizer, 28 godina

Mislim da je došlo vrijeme za uvođenje ćirilice u Vukovar, a uostalom tako kažu i zakoni koji to omogućavaju. U Vukovaru žive i Srbi i, ako oni imaju pravo na ćirilicu, onda im to treba i omogućiti, a ne to odgađati.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Zvjezdan Mileta, nezaposlen, 39 godina

Ako postoji Ustavni zakon i svi drugi zakoni koji to omogućavaju, onda se jednostavno treba držati tih zakona i provoditi ih. Ćirilica kao pismo predstavlja identitet jednoga naroda i ona nikoga nije ubijala.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Gordan Badanjek, umirovljenik, 48 godina

Kada je riječ o Vukovaru, još nije došlo vrijeme za uvođenje ćirilice, i to zbog ubojstava, nestalih i svega što se događalo tijekom prošlog rata. Puno je strahota učinjeno, a za njih nitko nije odgovarao.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Slavko Baketa, nogometni trener, 58 godina

Iako postoji Ustavni zakon, mislim da treba voditi računa o specifičnosti Vukovara te da još nije došlo vrijeme za takvo što. Trebali bi odgovorni sjesti, razmisliti i svi zajedno malo spustiti loptu.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Dara Mayer, umirovljenica, 68 godina

Mislim da jest jer tako i zakoni kažu. Volio to netko ili ne, zakoni su jasni i kažu da u Vukovaru mora biti uvedena dvojezičnost. Zakoni su doneseni da ih se provodi i moramo ih svi provoditi, a ako nisu dobri, neka ih mijenjaju.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Anita Batarelo, konobarica, 34 godine

Nije, i to najviše zbog svih događanja iz Domovinskog rata, zločina koji su počinjeni, nestalih i još mnogo toga zbog čega sam mislim da uvođenje ćirilice nije dobro za Vukovar, a i bojim da bi moglo doći do velikih problema.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Laura Banožić, konobarica, 44 godine

Nije još došlo vrijeme za to, protiv sam zbog rata i jer sam mišljenja da bi nešto takvo dovelo do novih problema na području grada, a to nikome ne treba. Ja sam i protiv odvojenih vrtića i škola.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Zvonimir Šubarić, nogometaš, 22 godine

Mislim da nije došlo vrijeme za uvođenje ćirilice, i to ne zato što netko mrzi ćirilicu kao pismo, nego zbog činjenice da su mnogima, a posebno obiteljima koje su nekoga izgubile ili ga traže, ratne rane još svježe.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Dalija Živić, frizerka, 43 godine

Ćirilica je pismo kao i svako drugo i nemam protiv bilo koga ništa, ali mislim da vrijeme za to u Vukovaru još nije došlo. Još je puno neriješenih stvari vezanih za rat poput nestalih i ubijenih i to ljude boli i smeta.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Marijana Matković, trgovkinja, 46 godina

S pravne strane možda i jest došlo vrijeme za to, ali mislim da je u Vukovaru najprije neophodno riješiti pitanje nestalih, ratnih zločina i da odgovorni budu procesuirani te da je to ono ljudsko čega se trebamo držati.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Valentina Bestrcan, trgovac, 24 godine

Nije došlo vrijeme za ćirilicu u Vukovaru, i to prije svega zbog rata i svega što se ovdje događalo u to vrijeme. Mislim da bi to dovelo do novih problema u gradu jer je to nešto što bi mnogima, kao i meni, jako smetalo.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Rajko Lukić, obrtnik, 61 godina

Kakvo je vrijeme došlo, mislim da svi zajedno ne trebamo učiti ni ćirilicu ni latinicu, nego odmah početi učiti njemački jezik jer svi odoše za Njemačku pa da bismo se mogli sporazumijevati s djecom i unučadi.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Jovana Stevanović, obrtnica, 25 godina

Mislim da je uvođenje ili neuvođenje ćirilice u Vukovar zapravo nevažno jer svi zajedno u gradu imamo toliko problema, od odlaska mladih, nedostatka posla do malih plaća, a o kojima se ne govori i koji se ostavljaju po strani.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Dragan Lacmanović, radnik, 36 godina

Nije i mislim da je to glupost. Držim da, ako živimo u Hrvatskoj, trebamo govoriti hrvatskim i pisati latinicom, a što će tko učiti i pisati kod kuće, njegova je stvar. Isto tako protiv sam odvojenih vrtića i škola.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Zoran Maul, mornar, 38 godina

Iskreno, ni ne razmišljam o tome, meni je svejedno. Znam čitati i jedno i drugo pismo i mislim da je to dobro jer uvijek može zatrebati. Isto tako mislim da se u gradu treba pozabaviti i nizom drugih problema.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Biljana Jajetić, muzeologinja, 47 godina

Nije došlo vrijeme za to, još je rano razmišljati o uvođenju takvih stvari u grad kakav je Vukovar zbog svih događanja iz rata te činjenice da je i danas puno nestalih koje se traži i nakon 28 godina.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Srđan Šijaković, nezaposlen, 44 godine

Nikako nije došlo vrijeme za uvođenje ćirilice u Vukovar jer, koliko vidim, dobar dio građana još nije uspješno naučio ni latinicu jer i dalje svakodnevno svi zajedno svjedočimo brojnim i pomalo smiješnim gramatičkim greškama.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Srđana Novaković, nezaposlena, 30 godina

Da i u tome ne vidim ništa sporno ni strašno za bilo koga. Postoje zakoni kojih se moramo svi držati. Mislim da kod takvih stvari treba voditi računa da u Vukovaru žive i Srbi, koji plaćaju račune, porez i imaju svoja prava.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell