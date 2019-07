'Odakle vam pravo uzimati Ustav i zakone kada žrtve Vukovara zanemarujete 28 godina?'

Nepunih tjedan dana od konferencije za novinare na kojoj je najavio kako odredbe Ustavnog suda RH neće poštivati sve dok ne budu pronađeni nestali i riješena sva pitanja iz Domovinskog rata o svemu što je rekao još jednom je danas progovorio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Kazao je kako poslije sastanka s predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarović svaku riječ iz priopćenja Ureda predsjednice potpisuje i stoji iza nje. Najavio je i kako će svakako poštivati odredbe Ustavnog suda RH kao što to uvijek i radi.

– To nije bilo sporno niti jednoga trenutka. Mi ćemo u listopadu mjesecu još jednom razmotriti to što je odredio Ustavni sud i sukladno tome reagirati. Podsjećam i kako smo 2016. godine, na moju inicijativu, razmatrali to pitanje i da nitko od ovlaštenih vijećnika i kao i Vijeća srpske nacionalne manjine nije reagirao, rekao je Penava.

Govoreći na ovu temu Penava je rekao kako niti jedan zakon sam sebi nije svrha nego da su oni u službi naroda i čovjeka i dok je tako da problema nema ali i da kada netko iz sebi poznatih razloga podredi građane i narod da onda dolazi do problema te da tada dolazi do reagiranja i turbulencija. Posebno je prozvao novinare i njihove urednike rekavši da shvate kako su temeljne vrijednosti ustava RH pravo na život, slobodu, ravnopravnost.

– Prošlo je 28 godina od kako se jedna brutalna sila iživjela nad Vukovarom. Na prošlogodišnjem prosvjedu u Vukovaru pokazali smo 5 naših sugrađana koji i danas nose ožiljke od žice, prerezanih vratova, silovanih žena… Odakle vam pravo uzimati Ustav i zakone kada te ljude zanemarujete 28 godina. 28 godina vas nije bila briga za njih. 28 godina se ne poštuje taj isti Ustav i sada imate obraza doći u grad koji je razoren i bombardiran sa 6,5 milijuna granata, gdje je avio bomba probila četiri etaže vukovarske bolnice i kada znamo tko je izdao zapovijed da ti avioni tuku po bolnici. Nitko živ na to nije reagirao i sada pitate hoću li poštivati Ustav RH. Hoću i to nije nikada bilo sporno, ali odakle ljudskost i obraz postaviti to pitanje, rekao je Penava.

Dodao je i kako je sud u Haagu govorio i elementima genocida u Vukovaru i na Ovčari na što je hrvatsko društvo ostalo nijemo i okrenulo glavu.

– Okrenuli smo glavu od Domovinskog rata, žrtava, silovanih žena, nestalih, mučenih… 28 godina se to ignorira i sada nameće nešto drugo kao da se sve ono nije dogodilo. Tko god to radi ja suosjećam s njim. Svaki čovjek zdravoga razuma jako dobro će razmisliti što će reći i kako reći kada je riječ o Vukovaru, poručio je Penava.

VIDEO Treba li uvesti ćirilicu u Vukovaru?