Je li problem u građevinarima ili onima koji vode obnovu obiteljskih kuća?

Protekli tjedan premijer Andrej Plenković obišao je jednu zamjensku kuću u Petrinji koja se gradi u sklopu organizirane državne obnove. Gradnja kuće počela je potkraj ožujka, prema ugovoru s izvođačem rok za dovršetak je 120 dana, no tipska montažna drvena kuća još nije završena, više od 240 dana od početka gradnje.

- Kuća koju je premijer obišao mogla je biti završena prije više od mjesec dana, pa čak i više mjeseci, ali nije. I ne može ni biti kad radnici dođu na par dana, a onda ih nema tjednima. Da se stalno radi, premijer je prošli tjedan mogao obići niz već useljenih kuća - kazuje nam jedan lokalni političar, a dio njegovih riječi je novinarima potvrdio i vlasnik kuće rekavši kako su radnici u posljednjih mjesec dana bili tu prije osam dana i sam o odnijeli smeće.

U nedjelju su gradišćanski Hrvati i Sisačka biskupija dovršili gradnju četiri zamjenske kuće, još nekoliko desetaka kuća sagradile su dosad udruge, poduzetnici, strane vlade... No, u organiziranoj državnoj obnovi gotovo je samo šest kuća, koje još nisu useljene jer se čekaju priključci.

Gradnja zamjenskih državnih kuća počela je 1. veljače. - Ovisno o tehnologiji i veličini objekta, rok gradnje je od četiri do osam mjeseci, pa se očekuje da će do iduće godišnjice potresa biti završeno više stotina kuća - rekao je tada državni tajnik Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek. U rujnu, kad su prve kuće bile gotove, Hanžek je taj broj revidirao pa rekao da će se "u dvadesetak obiteljskih kuća do godišnjice potresa useliti vlasnici – stradalnici". No od 17. listopada do danas, prema podacima Stožera civilne zaštite, taj broj cijelo vrijeme stoji na šest dovršenih kuća, od kojih je jedna donatorska.

U čemu je problem!?

– Veliko ograničenje u postupcima obnove su mogućnosti građevinskog sektora – rekao je ove nedjelje Gordan Hanžek. Našavši krivca za sporu obnovu kuća. No, gledavši drugi segment obnove na Banovini, onaj školskog i zdravstvenog sektora te javnih zgrada, on zaista napreduje. I na natječaje za gradnju zamjenskih kuća redovito se javljaju građevinske tvrtke još od prosinca 2020., ali je gotovih kuća malo.

Je li sigurno problem u građevinskom sektoru? Ili u onome tko provodi segment obnove obiteljskih kuća.