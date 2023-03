Je li muškost u krizi? Brojni negativni indikatori pokazuju da je tako

Nema sumnje da su muškarce snašle razne nevolje. Svaki peti otac ne živi sa svojom djecom. Više mladića živi s roditeljima nego sa suprugom ili partnericom. Sinovi kasnije napuštaju roditeljski dom nego kćeri (Eurostat, 2021.). Čini se da oženjeni nisu dobri partneri jer žene dvostruko češće pokreću razvod. Sve je više osamljenih muškaraca. Prema knjizi Richarda V. Reevesa "Of Boys and Men", 15 posto muškaraca nema bliskih prijatelja. Manje mladića nego djevojaka upisuje studij i još ih manje diplomira: u Hrvatskoj je 2021./22. fakultetsku diplomu steklo 61 posto žena i 38 posto muškaraca, a slični su trendovi i u drugim razvijenim zemljama. I to nije sve! Trećina britanskih mladića u dobi od 18 do 24 godine nije imala nijedno seksualno iskustvo u posljednjih godinu dana. Prosječna razina testosterona kod muškaraca opada jedan posto svake godine od 1980., opada i broj spermija. Sveučilište Stanford izvijestilo je neki dan da se prosječna duljina penisa u erekciji značajno povećala u posljednjih 30 godina, ali i odmah upozorilo kako to možda i nije dobra vijest jer je vjerojatno uzrokovano izloženosti kemikalijama u interakciji s hormonima.