Jandroković u Krašiću: Bilo bi simbolično da novi papa bude izabran danas, na Stepinčev rođendan

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u četvrtak da je kardinal Alojzije Stepinac zaslužio biti proglašen svetim te se nada da će to biti učinjeno u ponitifikatu novog pape.

"Hrvatski vjernici, hrvatsko svećenstvo, pa vjerujem i svi Hrvati žele da se dogodi taj trenutak da, nakon što je proglašen blaženim, Alojzije Stepinac bude proglašen i svetim. Po nama je on to zaslužio zbog svoje čvrste i snažne vjere. Ali, ta je odluka na crkvenim tijelima i možemo samo nadati da će novi papa to učiniti", rekao je Jandroković u izjavi medijim uoči svečane sjednice općinskog vijeća u Krašiću.

Prije toga predsjednik Sabora je, u povodu 127. godišnjice rođenja Alojzija Stepinca i Dana općine Krašić, položio vijenac ispred spomenika kardinalu te potom posjetio njegov spomen dom. "Kardinal Stepinac bio je simbol spremnosti na žrtvu za vlastitu vjeru i ideale. Mogao se nagoditi s komunističkim vlasitma, ali nije to želio, nije želio odustati od svojih uvjerenja ni katoličke vjere", kazao je.

Dok u Vatikanu traje konklava na kojoj kardinali biraju nasljednika pape Franje, Jandroković dodaje da bi bilo simbolično kada bi on bio izabran na današnji dan. "Ako to ne bude danas, vjerujem da će se to dogoditi skoro u idućim danima". Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić istaknuo je da kardinal Stepinac mnogima danas može poslužiti kao uzor. "Njegov životni put i borba protiv pesimizma treba danas biti poruka svim nama", rekao je ministar.