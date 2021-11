Jak potres u Srbiji: 'Probudio me iz sna, u sobi se sve treslo, krevet se ljuljao...'

Prema prvim informacijama koje je objavio EMSC, magnituda potresa je iznosila 4.4 prema Richteru. Potres se dogodio na dubini od 2 kilometara 25 minuta nakon ponoći.

Republički seizmološki zavod objavio je da je potres registriran u okolici Kragujevca, a bio je jačine 4,1 po Richteru. Osjetio se u okolnim mjestima i Beogradu, javlja RTS.

M4.4 #earthquake (#земљотрес) strikes 10 km S of #Kragujevac (#Serbia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/a1fWuUztXW