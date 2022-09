Izvor iz SDP-a: Grbin je sve znao mnogo ranije, a odlučio je više vjerovati Tomaševiću nego čovjeku kojeg je sam ustoličio

Izbacili smo Viktora Gotovca iz zagrebačkog SDP-a, ali problem odnosa s Možemo! u gradu ostaje i dalje. Više-manje to je sukus svih razgovora koje smo jučer vodili s članovima zagrebačkog SDP-a nakon što im je Predsjedništvo SDP-a na svojoj sjednici u utorak iz stranke isključilo šefa organizacije Viktora Gotovca. I to, kako se doznalo, ne samo zbog odluke o raskidu suradnje s Možemo!, koju je Gradski odbor prošlog petka izglasao mimo znanja vodstva stranke, nego, kako je poručio i sam lider SDP-a Peđa Grbin, nakon sjednice vodstva, zbog toga što je Gotovac otišao toliko daleko da je ucjenjivao Možemo! I to, kako su poslije objasnili neki članovi vodstva SDP-a, tako da je zvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića i tražio ga da smijeni Joška Klisovića s mjesta šefa Skupštine ili da u protivnome nijedan SDP-ovac neće u Skupštini glasati za novo zaduženje grada. Istu tu priču potvrdili su nam i izvori bliski Tomislavu Tomaševiću.