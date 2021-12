Izbio veliki požar u Svjetskom trgovinskom centru u Hong Kongu, zarobljene desetine ljudi

Veliki požar izbio je u srijedu u Svjetskom trgovinskom centru u Hong Kongu, gdje su ostale zarobljene desetine ljudi, objavio je South China Morning Post.

Požar je buknuo nešto iza podneva po lokalnom vremenu.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz

Policija je objavila da je jedna 60-godišnja žena hospitalizirana zbog udisanja dima.

Watch: People wait to be rescued after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Center, trapping dozens. #HongKong https://t.co/FivoWwgXyR pic.twitter.com/ANTz9Iegqi