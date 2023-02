Iz SAD-a gostiju više nego 2019., na Kineze ćemo čekati

Hoćemo li ove godine napokon opet sretati goste iz dalekih azijskih zemalja, a iz SAD-a i Kanade možda i u pretpandemijskim brojkama? Europljani su se vratili na Mediteran, ali daleka tržišta, koja ovise o avio vezama, oporavljaju se i daleko sporije. Recimo, kineski gosti pali su s respektabilnih pola milijuna u 2019. na mršavih tridesetak tisuća u prošloj godini. Strogi korona režim u toj zemlji uzeo je ogroman danak u putovanjima, a desetkovana je posjeta i iz Južne Koreje odakle je lani stiglo svega 37.000 turista dok ih je spomenute 2019. bilo više od 385.000. Amerikanci nisu u toj mjeri trpjeli pandemijske restrikcije, pa ih je već lani Hrvatsku posjetilo oko 530.000. Ali, fali još 125.000 gostiju s putovnicama SAD-a da bi se rezultati poravnali s posljednjom godinom prije korone. Kanađani su, pak, lani sa 104.000 dolazaka tek premašili polovicu rezultata iz 2019.

Putovat će 90% Amerikanaca

Na goste iz Azije će se morati još malo pričekati, ali za SAD i Kanadu upravo bi 2023. mogla biti godina konačnog povratka na pretpandemijske brojke. Korona je za Amerikance tema tek na razini servisne informacije, a želja za putovanjima veća nego strah od gospodarske krize. Želja ne jenjava unatoč očekivanoj, blagoj recesiji u 2023. i čak se 90% Amerikanaca planira otisnuti na neko putovanje u narednih šest mjeseci. Zanimljivo je i da raste broj onih koji namjeravaju putovati i raditi na daljinu, prije nekoliko mjeseci to je planiralo 26, a sada 34% Amerikanaca.

- Istraživanje PriceWaterhouseCoopersa iz listopada 2022., pokazalo je da je Amerikancima Italija najpopularnija destinacija za 2023., a slijede Grčka, Francuska, UK, Island, Egipat, Španjolska, Portugal, Jordan, Japan, Maldivi i Irska. Hrvatska je, uz Island i Egipat, najatraktivnija "off-the-beaten path" (izvan utabanih staza) destinacija. Naša je zemlja u Americi percipirana kao kvalitetna, lifestyle destinacija koja nudi jedinstveno iskustvo, spoj kulture, tradicije, prirodnih ljepota i raznih atrakcija, a sigurna i u srcu Europe. Imidž Hrvatske vezuje se i uz nogomet koji iznimno pridonosi atraktivnosti i pozitivnoj percepciji zemlje "timskih igrača" u svakom pogledu - govori Lejla Krešić Jurić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku, koja očekuje da ove godine broj gostiju iz Sjeverne Amerike nadmaši 2019. - Što je još i važnije, očekujemo značajan porast prihoda. Razlog optimizmu je uvrštenje velikog broja novih itinerera po Hrvatskoj u kataloge ključnih turoperatora temeljem strateških marketinških partnerstava, što ne samo da će donijeti nove klijente, već će učvrstiti vidljivost i povjerenje prema destinaciji.

Dodatni poticaj dao je nastup Hrvatske na nedavnom Travel Adventure Showu u New Yorku, a istraživanje Portrait of American Travelers o preferencijama Amerikanaca u 2023. potvrđuje da se može očekivati dodatna izdašnost s tog tržišta. Iduće tri godine američki putnici, naime, i dalje će biti najviše zainteresirani za Europu (83%). Pri tom, preferiraju se nove, sigurne i tople destinacije, a za čak 44% putnika sada je važna i orijentacija prema održivosti i očuvanju okoliša. Pogotovo za mlađe putnike i one s godišnjim primanjima iznad 150.000 dolara.

Sigurnost, posebice higijenska te prijateljska nastrojenost domaćina neka su, pak, od očekivanja koja u post korona eri imaju kineski putnici, a sada su zainteresiraniji i za putovanja u manjim grupama. Mnogi Kinezi s nestrpljenjem čekaju 8. veljače za kad je najavljeno ukidanje karantene kad su u pitanju putovanja u inozemstvo. Vodeći kineski pružatelj usluga rezervacija smještaja i prijevoznih karata Ctrip je u pola sata nakon vijesti o ukidanju karantene zabilježio skok od deset puta u pretraživanju i bukiranju letova u inozemstvo.

Oporavak kroz godinu, dvije

- Taj trend se nastavlja i u ovom trenutku. Kinezi su se itekako zaželjeli putovati u inozemstvo. Koliko brzo će se to tržište oporaviti najviše će ovisiti o cijenama i kvalitetnim aviovezama te viznom režimu. Važna će svakako biti i dobra informiranost partnera i samih putnika. Prošle su tri godine, u Hrvatskoj su se dogodile mnoge nove i dobre stvari koje treba pokazati kineskim partnerima te ih nanovo upoznavati s destinacijom. Nadam se da će ove pozitivne promjene u Kini utjecati i na interes među našim poslovnim subjektima, potrebni su nam oni i njihova namjera da se ulaže u dodatnu promociju i aktivnosti na tržištu - kaže direktorica kineskog predstavništva HTZ-a Franka Gulin, koja upozorava da su kineski poslovni subjekti oprezni i pored buđenja optimizma. - Oporavak će biti postepen i ove godine se neće ponoviti brojke iz 2019., ali možemo započeti s postupnim i snažnim oporavkom te povratkom na pretpandemijske razine. U odnosu na prošlu godinu, u ovoj se iz Kine mogu očekivati puno bolje brojke.

Donedavno je u Kini testiranje na Covid bilo obavezno i za putovanja unutar zemlje, a od 8. siječnja se u Kinu može ući s negativnim testom ne starijim od 48 sata, no Kina i dalje zasad ne izdaje nove turističke vize, pa u zemlju ulaze samo oni s važećim vizama od ranije, radnim dozvolama ili poslovnim i obiteljskim vizama. No, očekuje se da se i to fleksibilizira u narednih nekoliko mjeseci. Za razliku, u Južnoj Koreji se situacija s koronom stabilizirala, a od ožujka bi trebalo biti ukinuto i nošenje maski u zatvorenim prostorima.

- Blizu smo potpune normalizacije. Sve više se uspostavljaju i zračne linije Koreje i prekooceanskih destinacija gdje za sada prednjače zemlje Azije, dok će Korean Air od kraja ožujka obnoviti i letove za Prag, Zürich, Istanbul i Madrid. Želja za putovanjima koji su Korejcima Hrvatskoj je lani donijela 677 posto više turista iz te zemlje nego 2021. Ne bude li većih novih globalnih kriza, povratak na brojke korejskih gostiju prije pandemije mogao bi biti i brži od očekivanog, odnosno već kroz godinu ili dvije - procjenjuje Nikica Dorešić iz HTZ-ova predstavništva u Seoulu.