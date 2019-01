'Nikad nisam mislio da je SDP oporba. Dolje u korijenu, HDZ i SDP su jedna stranka'

Živi zid po svim istraživanjima raste u očima birača, a po posljednjem Crobarometru prestigao je SDP i “sjeo” na drugo mjesto ljestvice popularnosti političkih stranaka. Predsjednik te stranke Ivan Vilibor Sinčić najavio je “juriš” na prvo mjesto, no u intervjuu za Večernji list odbija mogućnost preuzimanja vlasti u koaliciji s drugim strankama.

Crobarometar Živi zid stavlja na drugo mjesto po popularnosti. No to se i ranije događalo strankama izvan političkog mainstreama. ORaH je jedno vrijeme bio ispred SDP-a, da bi do parlamentarnih izbora sasvim nestao. Zbog čega ste uvjereni da se to neće dogoditi i vašoj stranci?

Stanka koju spominjete nastala je na temelju sukoba s matičnim SDP-om te su je dugo vremena promovirali i nametali mediji kao alternativu. Živi zid prva je ozbiljna politička stranka u modernoj povijesti Hrvatske koja je nastala na vlastitim temeljima. Bez potpore medija, političkih i financijskih interesnih skupina. Ne ovisimo o medijima, o analitičarima i o drugim političkim strankama, već smo nastali unatoč njima. ORAH nikad nije mogao napuniti Lisinski. Most nikad nije mogao napuniti Lisinski. Živi zid ga je napunio i opet će.

SDP ne vjeruje ovim anketama pa su naručili istraživanje slovenske agencije po kojemu je SDP i dalje drugi, a Živi zid tek na trećem mjestu, s 8,3 posto potpore. Što je istina?

Ne želim komentirati ankete čiji ne znamo izvor ni metodologiju, a i ne interesiram se što tko od stranaka koje su upropastile našu Hrvatsku naručuje.

Mislite li da je rastu Živog zida doprinio upravo pad SDP-a, odnosno da vam pristupaju njihovi razočarani birači?

Nema njihovih i naših birača. Nemojmo dijeliti ljude. Postoje stanovnici Republike Hrvatske koji imaju pravo glasa i koji su duboko nezadovoljni stanjem u zemlji. Jedan od generatora loše gospodarske i ekonomske situacije je SDP. Oni su uvelike sudjelovali u zaduživanju zemlje i stvaranju uvjeta da se mladi, najpotentniji ljudi iseljavaju iz zemlje. Sada im to dolazi na naplatu.

Dulje vrijeme doživljavalo vas se kao stranku ljevice, no na nekoliko primjera (Istanbulska konvencija i sl.) vidjelo se da to ipak niste. Kako vi sebe definirate? Tko su vaši ciljani birači, ljevica ili desnica?

Postideološka stranka sadašnjosti i budućnosti. Podjela koju vi spominjete služi kako bi se upravljalo po principu “divide et impera”. Zavadi pa vladaj. Mi smo stranka sinergije. Stranka koja ujedinjuje ljude oko zajedničkog interesa. Borba protiv korupcije, kriminala, političke trgovine, borba za monetarni suverenitet, protiv deložacija iz jedinog doma nema predznak i boju. To je borba za pravedan sustav i kvalitetu života. To ne može biti lijevo i desno. To je ispravno. Što se tiče Istanbulske konvencije, je li HDZ onda ljevica?

Jeste li sigurni da će ljudi koji se sada izjašnjavaju kao podupiratelji Živog zida izići na izbore?

Svi zajedno trebamo raditi na podizanju izlaznosti. I mediji i političari i gospodarstvenici i analitičari. Što veća izlaznost, veći je legitimitet parlamenta i Vlade. Mala izlaznost posljedica je nepovjerenja i razočaranja u institucije države i do sada viđeni politički sustav i to je situacija koja odgovara HDZ-u i SDP-u jer njihove stranačke vojske uvijek izlaze i održavaju postojeće stanje. Takve loše institucije stvorila je stranka koja je sada na vlasti i ona koju smo netom prestigli u anketama. Vjerujem da će ljudi izaći na izbore jer Živi zid nije samo politička stranka, to je vjera u promjene i u Hrvatsku kao normalnu zemlju.

Smatrate li se šefom oporbe?

Ne razmišljam o tome. Zanima me rad, a ne titule. Živi zid dosad je radio posao cijele oporbe, od kaznenih prijava, prijava za sukob interesa, iniciranja istražnih povjerenstava, razotkrivanja kriminala u postupku preuzimanja Agrokora, sastanaka s radnicima Agrokora, Dalekovoda, pirotehničarima, do razotkrivanja nepravilnosti u Hrvatskim šumama, a tako ćemo i nastaviti. Nikad nisam mislio da je SDP oporba. Dolje u korijenu, HDZ i SDP su jedna stranka.

Na skandal oko smjene savjetnika predsjednice RH Mate Radeljića SDP je odgovorio najavom sazivanja Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kako bi se istražile Radeljićeve tvrdnje da je dužnosnik SOA-e od njega tražio da odstupi. Vi kažete da ne vjerujete ni Radeljiću ni bilo kome drugome. Što bi, po vama, trebalo učiniti u ovoj situaciji? Kojim institucijama vjerujete i tko bi ovakve situacije trebao rasvijetliti do kraja?

Institucije su, nažalost, kompromitirane. No to ne znači da ih se trebamo odreći. Moramo vršiti maksimalan javni pritisak kako bi se otvorili procesi ove najveće afere sigurnosno-obavještajnog sustava u Hrvatskoj. Treba natjerati institucije da odrade ono što po zakonu moraju. Netko je lagao i moramo utvrditi istinu, a Kolinda Grabar-Kitarović snažno je uzdrmana. Umjesto brze i odlučne kadrovske akcije, predsjednica je u slučaju Galića i Radeljića reagirala nakon dugog ignoriranja i kad je bila stjerana u kut.

Narušen je ugled institucije predsjednika države, a pokazuje se da se prave odluke donose mimo zakona, procedura i formalnih institucija. Paraobavještajno podzemlje vlada zemljom uz pomoć paralelnih neformalnih institucija. Kako drugačije objasniti učestala curenja iz istraga, zloupotrebu institucija, neprocesuiranje moćnika, povezanost s visokom politikom? Pravnu i demokratsku državu tek treba izgraditi.

Uvjereni ste da ćete prestići i HDZ, čak i da ćete nakon izbora imati apsolutnu većinu. No što ako budete relativni pobjednik? Postoji li stranka koja bi Živom zidu u ovom času bila prihvatljiv koalicijski partner?

Da sam ja 2014. slušao analitičare i medije, nikad se ne bih kandidirao. Vjerujem u pobjedu nove, mlade i normalne Hrvatske. Ne nakon sljedećih izbora, jer ćemo tada postati i brojčano najjača oporba u Saboru. Promjene koje nam dolaze su generacijske promjene – još jedan izborni ciklus mora proći.



Zauzimate se za izlazak Hrvatske iz NATO-a, a istodobno tražite da se proračunska davanja za obranu drastično smanje. Kako vi zamišljate sustav obrane?

U obranu treba ulagati, ali u skladu sa snagom gospodarstva i prioritetima. Ludost je slušati Donalda Trumpa koji traži minimalno 2% BDP-a za obranu, što bi za Hrvatsku značilo gotovo dvostruko više novca iz proračuna, dok imamo 200.000 siromašne djece, a Trump već najavljuje da tih 2% mora na kraju ići i na 4%. Imamo vojsku koja služi u tuđim ratovima umjesto da štiti naše granice. Zemlja koja ne ulazi u sukobe ne treba biti u strahu. NATO je već godinama u ratu. Što mislite, je li time i Hrvatska? Austrija, Irska, Finska nisu u NATO-u, a sasvim su dobro razvijena društva te tim putem treba ići i Hrvatska, a ne putevima imperijalizma.

Deklarirate se kao izrazito antieuropska stranka. Namjeravate li pokrenuti referendum o izlasku Hrvatske iz EU? Kako će na to reagirati oni koji su od ulaska posao našli u drugim članicama EU, dok ga u Hrvatskoj nije bilo?

Ako je ideja ulaska u EU bila da se Hrvati zaposle u Njemačkoj, onda se postavlja pitanje što će nam uopće država? Ne bi li onda bilo najbolje da smo svi kolektivno 1990. otišli za Bavarsku? Ulazak u EU unaprijed je izgubljena utakmica. Poljoprivreda je uništena, na koljenima. Industrija je samo sjena nekadašnje. Premali smo i nespremni za utakmice s rivalima kao što je Njemačka iako nas stalno uvjeravaju da smo sada na slobodnom tržištu jednakih šansi. Velike su zemlje iskoristile slabosti manjih i slabijih ekonomija – to i jest bila ideja EU – ekonomska kolonizacija, odnosno preuzimanje firmi i tržišta te radne snage perifernih zemalja. Olakšan je odlazak enormnog broja ljudi s rodne grude u potrazi za boljim životom. Pobjegli su od života koji su im ugrozile iste one stranke koje su otvorile granice, natjerale prijetnjama, ucjenama i manipulacijama Hrvatsku u EU. Sjetite se izjave kako umirovljenici trebaju strahovati za mirovine ako ne uđemo u EU. A kako danas žive umirovljenici? Mi želimo stvoriti gospodarstvo i zemlju u koju će se ljudi htjeti vraćati i doseljavati. Referendum će biti izgledan kada dođe vrijeme.

Stranka ponekad ostavlja dojam da baš i ne stoji iza nekih istupa Ivana Pernara u Saboru. Govori li on u ime cijelog Živog zida?

Ivan je prije svega moj prijatelj i suborac. S njim sam započeo ovu bitku još 2011. i s njim ću je završiti. Ponekad ima specifične metode kojima želi prodrmati svijest ljudi i natjerati ih na razmišljanje. No Facebook stranica nijednog člana naše stranke ne služi za davanje službenih izjava, za to koristimo službene konferencije i službena tijela stranke.

Planirate li se ponovo kandidirati za predsjednika RH?

Stranka će pravovremeno istaknuti predsjedničkog kandidata. O tome ćemo razgovarati nakon izbora za Europski parlament. Pred nama su i europski izbori.

Koga možemo očekivati na listi Živog zida? Ivana Pernara?

Tamo će ići ljudi koji će lobirati za Hrvatsku, ne za pojedine kompanije i nečije privatne interese. Napokon će i na euroizborima birači imati za koga glasovati. Ivana i ja možda ćemo biti na listi, ali ne vidim nas u Europskom parlamentu. Naša zemlja nas treba, nama je mjesto tu u Hrvatskoj.