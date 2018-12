Žele uvoziti i vojnike: Hrvati i u Bundeswehru?

Hrvati koji danas u velikom broju odlaze u Njemačku da bi radili svakojake civilne poslove, od prodavač(ic)a u pekari do doktor(ic)a u bolnicama, uskoro bi mogli u Njemačkoj imati otvorenu još jednu privlačnu mogućnost zaposlenja i dobre zarade: Bundeswehr, odnosno Njemačke oružane snage, planiraju zbog manjka domaćih kadrova zapošljavati i strance koji u Njemačku dolaze iz država članica EU.

Unosne plaće

– Zapošljavanje specijalista iz drugih zemalja Europske unije jedna je od opcija koje razmatramo. U vrijeme pomanjkanja stručne radne snage i Bundeswehr mora posezati za novim mogućnostima i gledati u svim smjerovima – najavio je glavni vojni inspektor Bundeswehra Eberhard Zorn u razgovoru s novinarima regionalnih njemačkih dnevnih listova u sastavu medijske grupe Funke.

– Riječ je, na primjer, o zapošljavanju liječnika ili specijalista za informacijske tehnologije – dodao je general Bundeswehra zadužen za kadrovska pitanja i novačenje.

Prema riječima ministrice obrane Ursule von der Leyen, broj pripadnika Njemačkih oružanih snaga povećao se u posljednje dvije godine za 3,6 posto. Na kraju ove godine taj broj je nešto viši od 182 tisuće, što je za 6500 vojnika više nego 2016., kad je njihov broj bio na najnižoj razini. Planovi su da Bundeswehr do 2025. naraste na ukupno 203 tisuće vojnika, a velik dio novih ljudi primat će se u profesionalnu vojnu službu kao stručnjaci na području kibernetičke sigurnosti ili u projektima koje će Njemačka razvijati putem nedavno pokrenutog jačanja Europske obrambene unije. Riječ je o jačanju obrambene suradnje među državama članicama EU, koja je zamišljena da se razvija brže i opsežnije nego ikad prije, ali da ne bude u koliziji sa suradnjom koja se između manje-više istih država odvija unutar NATO-a.

U Njemačkoj, prema procjenama koje citira magazin Der Spiegel, živi oko 530 tisuća građana drugih država članica EU koji imaju između 18 i 30 godina, i među kojima bi se mogli regrutirati novi pripadnici Bundeswehra, gdje početnička plaća iznosi oko 2000 eura bruto. Časnička je plaća, primjerice potpukovnička, oko 5000 eura bruto, bez bonusa.

Bugari najzabrinutiji

Njemački mediji pišu da je njihovo ministarstvo obrane već testiralo svoju novu ideju među ministarstvima ostalih država članica, no da je prva reakcija većine njih bila oprezna. Posebice onih država članica EU iz istočne i srednje Europe, koje ionako imaju problem s prevelikim odljevom mozgova, pa su zabrinute da bi njemačka politika regrutiranja građana EU u Bundeswehr potakla i odljev mozgova u posebno osjetljivom obrambenom sektoru. Bugarska se navodi kao jedna od zemalja koje su izrazile zabrinutost zbog njemačke ideje.

U Hrvatskoj je, inače, ove i prošle godine zabilježen porast zainteresiranih kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, pa sada postoje tri naraštaja godišnje, za razliku od prijašnje situacije s dva. MORH je upravo jučer objavio da od 1. siječnja 2019. uvodi novu poticajnu mjeru – povećanje mjesečne novčane naknade za dragovoljne ročnike s dosadašnjih 2000 na 3000 kuna (do 2017., kad je povećana na sadašnjih 2000, ta je naknada iznosila 1190 kuna). U Njemačkoj ta naknada iznosi od 900 do 1200 eura mjesečno.