Istina o dronu je očito neugodna, zato su je NATO i naša Vlada proglasili tajnom

Tko je ispalio onaj ružni sovjetski dron s početka rata u Ukrajini na Zagreb, ostat će, čini se, tajnom. Prošlo je gotovo 9 mjeseci, a uspjeli smo doznati, napokon, samo to da – hrvatska Vlada zna tko je lansirao taj dron težak 6,5 tona na zagrebački Jarun i koji je u strmoglavom padu promašio za samo 50-ak metara studentski dom pun studenata. To je od ministra Marija Banožića u Saboru "izvukao" domovinac Stipe Mlinarić. Ministar je još dodao da su "članice NATO-a preko kojih je dron preletio taj podatak označile oznakom tajnosti, a to je učinila i hrvatska Vlada".