Beroš: Novac mi nije motiv, imao sam daleko veću plaću kao liječnik

Imam podršku u radu svojih kolega u ministarstvu sa kojima sam razgovarao o zahtjevu oporbe za mojim opozivom. Ta iznenadna i velika, snažna briga oporbe za stanje u zdravstvu baš sada me jako čudi, jer imali su vremena, kada je SDP bio na vlasti sa partnerima, donijeti odluke koje bi promijenile stvari, No, nisu to učinili. Ovo su iznimno izazovna vremena zbog svjetske pandemije, no to ne znači da se odustalo od reformi u zdravstvu. Ja njih zagovaram od kada sam ministar, jer sam svjestan, kao ministar i kao liječnik, da je sadašnji sustav zdravstva u Hrvatskoj neodrživ i da su nužne reforme koje ćemo provesti. Osobno, imam snage i želje ih provesti jer želim bolji sustav. Moja je plaća kao liječnika bila daleko veća od moja sadašnje plaće ministra, tako da novac sigurno nije moj motiv, već želja za boljim zdravstvenim sustavom - kazao je Vili Beroš, ministar zdravstva u Karlovcu gdje je održao sastanak s liječnicima i vodstvo Opće bolnice Karlovac, ravnateljem Nikšom Antica, županicom Martinom Furdek Hajdin, šefom Hitne pomoći Pericom Vucelićem i Brankom Zoretićem, ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo na temu reformi, ali i čitavog sustava organizacije ustanova u borbi protiv covida.

Zahvalio je medicinskom i nemedicinskom osoblju na stalnoj borbi za zdravlje stanovnika i pohvalio sustav praćenja oboljeli i organizacije liječenja covid pacijenata koji se liječe kroz integrirani županijski bolnički sustav; u Općoj bolnici Karlovac i Ogulin, te Specijalnoj bolnici Duga Resa.

Dodao je kako je pridržavanje mjera, ali i cijepljenje nužno da iziđemo iz krize, posebno pred ljetnu sezonu, stoga će i turistički djelatnici biti dio prioritetnih skupina koje će se cijepiti u masovnim cijepljenjima koja će po županijama biti organizirana tijekom svibnja i lipnja kada će u Hrvatsku doći znatno veće doze cjepiva.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Županica Martina Furdek Hajdin kazala je ministru da su Karlovačkoj županiji nema otpora prema cijepljenju kao i nekim drugim županijama, te da su sve doze do sada iskorištene, te da će se znati pripremiti za masovna cijepljenja na puno većem broju punktova u iduća dva mjeseca.

- Nabavili smo dodatan potrebni materijal, respiratore, uređaje za protočnost kisika, dakle imamo dovoljno opreme za borbu s pandemijom. Srećom, nisu svugdje iste brojke zaraženih, pa pokušavamo s mobilizacijom liječnika i medicinskog osoba, a njih smo dodatno obučili za rad na jedinicama intenzivne njega, pa i na respiratorima, slati liječnike u one ustanove gdje je veća potreba za medicinskim osobljem - dodao je ministar Beroš u Karlovcu i ponovno pozvao građane da se odazovu na cijepljenje koje će se raditi po prioritetnim skupinama, ali i daleko masivnijem broju kako bismo do kraja lipnja postigli zadovoljavajući procijepljenost.