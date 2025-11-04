Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
FOTO Pogledajte strašne prizore goleme buktinje: Smrad se širi i Zagrebom
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA DRAGANA BAGIĆA

HUP preuzela lobistička struja, pokazuje to i reakcija na rast minimalca

storyeditor/2025-10-21/PXL_220124_108945332.jpg
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Dragan Bagić
04.11.2025.
u 16:31

Glavni im je interes korištenje HUP-ova pristupa ministarstvima i Vladi, preko GSV-a i raznih radnih tijela

Nakon što se javnost dugo gotovo isključivo bavila identitetskim i povijesnim temama, u prvi je plan u proteklih desetak dana izbila i jedna iz sfere ekonomske i socijalne politike. Barem nakratko u prvi je plan izbila rasprava o visini minimalne plaće. Iako je zadnjih godina minimalna plaća u Hrvatskoj znatno rasla, oko tog pitanja nije bio bitnijih kontroverzi. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uz relativno mlako nezadovoljstvo prihvaćala je odluku Vlade o rastu minimalne plaće u dvoznamenkastim postotcima.

Međutim, ove se godine HUP usprotivio rastu minimalne plaće te predložio jednogodišnju odgodu njezine korekcije, što je izazvalo očekivanu reakciju sindikata, ali i neočekivano oštru reakciju Vlade i HDZ-a, koji su nekoliko dana kritizirali potez HUP-a, jasno pokazujući nezadovoljstvo njihovim stavom. Poruka udruzi poslodavaca iz vladajućih redova bila je prilično jasna – ponašate se nezahvalno.

Ključne riječi
plaće lobiranje minimalac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja