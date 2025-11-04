HUP preuzela lobistička struja, pokazuje to i reakcija na rast minimalca

Nakon što se javnost dugo gotovo isključivo bavila identitetskim i povijesnim temama, u prvi je plan u proteklih desetak dana izbila i jedna iz sfere ekonomske i socijalne politike. Barem nakratko u prvi je plan izbila rasprava o visini minimalne plaće. Iako je zadnjih godina minimalna plaća u Hrvatskoj znatno rasla, oko tog pitanja nije bio bitnijih kontroverzi. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uz relativno mlako nezadovoljstvo prihvaćala je odluku Vlade o rastu minimalne plaće u dvoznamenkastim postotcima.



Međutim, ove se godine HUP usprotivio rastu minimalne plaće te predložio jednogodišnju odgodu njezine korekcije, što je izazvalo očekivanu reakciju sindikata, ali i neočekivano oštru reakciju Vlade i HDZ-a, koji su nekoliko dana kritizirali potez HUP-a, jasno pokazujući nezadovoljstvo njihovim stavom. Poruka udruzi poslodavaca iz vladajućih redova bila je prilično jasna – ponašate se nezahvalno.