Hrvatska se ne smije zadovoljiti stereotipom lijepe zemlje. National Geographic pokazao što je prava reklama

Hrvatska više ne privlači goste samo prirodnim ljepotama, već "teškaši" s A liste svjetskih celebrityja, sportaša, menadžera i chefova dolaze u Hrvatsku zbog vrhunske gastronomije i bogate kulture, a hrvatski turizam ima još niz neotkrivenih aduta koji čekaju da njihova priča bude ispričana svijetu.

Sinoć je to napravio National Geographic, svjetski poznata televizijska destinacija za sve ljubitelje istraživanja novih stvari, gastronomije, avanture i znanosti, koji je na svom kanalu gledateljima u 172 zemlje emitirao tri različite emisije o Hrvatskoj.

Hrvatska večer na megapopularnom kanalu

U hrvatskoj večeri na National Geographicu svijet je mogao vidjeti očaravajuće kadrove Hrvatske iz zraka, koje je za emisiju "Europe from Above" snimio Osječanin Ivan Vidaković, majstor za dronove, s partnerima iz startupa AIR-RMLD, Milanom Domazetom i Davorom Sladovićem, zatim epizodu iz treće sezone serije legendarnog chefa Gordona Ramseyja, “Gordon Ramsay: Uncharted", te konačno i epizodu emisije “Inside the Factory” u kojoj su gledatelji mogli zaviriti u tvornicu Rimac Automobili i upoznati Hrvatsku kao zemlju inovativnih ljudi i plodnog tla za inovacije.

Promocija koju je Hrvatska sinoć dobila na super popularnom kanalu je nemjerljiva, ali takvih priča treba nam još više ako želimo predstaviti našu zemlju izvan okvira klasičnih stereotipa.

Za Večernji list tvrdi to i Nikola Baraka, Šibenčanin koji je proputovao svijet, osnovao agenciju Hrvatski klub putnika, a potom i popularni festival Croatian Travel Festival na kojem svake godine u Šibeniku gostuju slavna imena i ljubitelji avanture.

"Gledao sam sinoć program na National Geographicu i svakako je riječ o sjajnoj priči. Za Hrvatsku puno znači dolazak jakih imena i stručnjaka iz područja gastronomije i putovanja, jer spajanje tih dvaju užitaka trend je u svijetu već godinama. Reklamiranje Hrvatske kao turističke zemlje treba ići u tom smjeru i na tome radimo i sami, kao organizatori Croatian Travel Festivala na kojem je nedavno gostovao i Levison Wood, nagrađivani britanski autor i putnik, koji je nakon Šibenika posjetio Hvar te neka druga mjesta, što nam donosi dodatnu promociju. Uskoro bismo u Šibeniku trebali ugostiti i još jedno jako ime, Beara Gryllsa, koji na National Geographicu vodi sjajnu emisiju "Running Wild". Za globalnu promociju Hrvatske treba nam što više takvih događaja, kako bismo na svjetskoj sceni putem slavnih osoba koje putuju promovirali sve ono dobro što Hrvatska ima, naše ljude i prekrasnu obalu", kaže Šibenčanin Baraka.

Hrvatska se ne smije zadovoljavati stereotipom zemlje sunca i mora

Osim hipnotizirajućih scena iz zraka u kojima su milijunima gledatelja sinoć predstavljeni i hrvatski gradovi manje poznati na svjetskoj turističkoj karti, poput Stona i Motovuna, gledali smo i slavnog chefa Ramsayja, koji uz hrvatskog chefa Davida Skoku istražuje Istru, lovi magarce, traži tartufe i priprema jela koristeći domaće namirnice poput kozjeg sira te maslinovog ulja koje ga je posebno očaralo.

Ramsay i Skoko pripremali su pljukance s tartufima, hrvatsku verziju slavne puttanesce i crni rižoto sa sipom na žaru, a sin Davida Skoke, maleni Anton, pokušao je Ramsayja naučiti pokoju riječ hrvatskog jezika. Hrvatska se s ovakvim emisijama sve više otvara svijetu, smatra profesor Božo Skoko.

"Gledali smo iznimnu promociju Hrvatske jer National Geographic putem svih svojih platformi dopire do 433 milijuna kućanstva u 172 države svijeta, a National Geographic je brend kojem se vjeruje, koji ima svoje - ne samo obožavatelje već i vjerne pratitelje", tvrdi Skoko za Večernji list te naglašava:

"Poznato je kako je Hrvatska percipirana kao lijepa zemlja s bogatom prirodnom i kulturnom raznolikosti. Međutim, ove tri emisije su prikazale Hrvatsku i kao zemlju vrijednih, simpatičnih i kreativnih ljudi, prezentirani su i naša tehnička superiornost i inovativnost u pojedinim branšama kao što je izgradnja Pelješkog mosta i auto industrija u nastajanju Mate Rimca. Posebna pozornost je skrenuta na našu vrhunsku gastronomiju i način života, poljoprivredu, zaštitu prirode, kulturnu baštinu i slično. A to su sve elementi koji daju potpuniju sliku o našoj zemlji, njezinim bogatstvima, kapacitetima i stremljenjima. Do sada je dobar dio inozemnih medija Hrvatsku prikazivao kao lijepu turističku destinaciju. Ne bismo se smjeli zadovoljavati tako stereotipnim i plošnim prikazom. Vrijeme je da otkrijemo i druge adute"