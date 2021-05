Hrvatska dobiva i drugu izravnu zračnu liniju sa SAD-om

Nako što je američka aviokompanija United Airlines najavila ovo ljeto izravnu zračnu liniju New York – Dubrovnik, sad je i Delta Air Lines, drugi od tri najveća američka avioprijevoznika, najavila da uvodi izravnu liniju za Hrvatsku, odnosno Dubrovnik iz New Yorka i to od 3. srpnja. Nova aviolinija prometovat će četiri puta tjedno između zračne luke John F. Kennedy (JFK) u New Yorku i ZL Dubrovnik. United će letjeti s zračne luke Newark.

– Uvođenjem nove aviolinije Delta Air Linesa koja će povezivati New York i Dubrovnik naša je zemlja postala povezanija s tržištem SAD-a nego ikada prije. Ovo su sjajne vijesti jer ćemo ovim letom u ovoj sezoni ugostiti znatno veći broj Amerikanaca, što je posebice važno za južne hrvatske destinacije koje su na američkom tržištu iznimno popularne – istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Prema Hrvatskoj će prometovati zrakoplovi tipa Boeing 767-300 s 226 sjedećih mjesta, a Delta Air Lines već je treća aviokompanija koja će ove sezone povezivati Hrvatsku i SAD.

– Naši putnici u središtu su svega što radimo, uključujući destinacije prema kojima letimo, a s obzirom na to da je Hrvatska bila jedna od prvih europskih zemalja koja se ponovno otvorila američkim putnicima, na ovu veliku potražnju odgovaramo uvođenjem ovog leta. Turisti u Hrvatskoj mogu uživati ​​u mnogim sadržajima, a mi smo uzbuđeni što ćemo našim putnicima ovog ljeta moći ponuditi veći izbor odredišta istodobno podržavajući lokalno gospodarstvo i globalni oporavak industrije putovanja – izjavio je viši potpredsjednik u Delta Air Linesu Joe Esposito.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Zračna luka Dubrovnik

Delta Air Lines jedna je od najvećih i najuspješnijih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Sjedište imaju u Atlanti, a prije globalne pandemije ova je kompanija svake godine prevozila oko 200 milijuna putnika na više od 300 destinacija u 50 zemalja. Delta Air Lines također je vodeći transatlantski avioprijevoznik s mrežom u 33 grada u 19 europskih zemalja.

Iznimno nas raduje odluka kompanije Delta Air Lines o uspostavljanju ove aviolinije. Hrvatska je od početka travnja otvorena za turiste iz SAD-a uz dokaz o cijepljenju, prebolijevanju ili negativnom PCR-u ili antigenskom testu te potvrdu uplaćenog smještaja u RH. Naši hoteli, kampovi i restorani, marine i zračne luke, muzeji i parkovi prirode, obilježeni nacionalnom oznakom sigurnosti Safe Stay in Croatia, osiguravaju najviše epidemiološke standarde za turiste. U Hrvatskoj postoji mnogo mogućnosti sigurnog i opuštajućeg odmora i radujemo se što ćemo uskoro ponovno dočekati američke turiste – zaključila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Gojko Mavrinac s portala croatian avionaton.com kaže da je ovo je velika vijest za dubrovačku zračnu luku koja će ovog ljeta imati sedam letova tjedno prema i iz New Yorka i to prema dvije različite zračne luke koje opslužuju ovaj planetarno popularni grad.

– Još ljepše će biti vidjeti dva velika američka avioprijevoznika u Dubrovniku! – poručuje Mavrinac.

