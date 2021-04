Hrastov: Tri godine sam u ovrsi zbog milijunskih odšteta obiteljima bivših rezervista JNA

Mihajlo Hrastov, bivši policijski specijalac koji je 2016. odslužio kaznu zatvora u slučaju Koranski most potvrdio je u srijedu da mu je na naplatu temeljem sudskih presuda do sada došlo 2,7 milijuna kuna, kao odšteta obiteljima umrlih i ranjenih rezervista JNA u rujnu 1991. u Karlovcu. Dodaje kako je ukupni odštetni dug, na temelju sudskih presuda puno veći.

Hrvatski branitelj Hrastov je pravomoćno osuđen za ubojstvo 13 i ranjavanje dvojice razoružanih rezervista Jugoslavenske vojske (JNA) u Domovinskom ratu u rujnu 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu. Hrastov je u izjavi Hini rekao da su ukupni odštetni iznosi 11 milijuna i 690.000 kuna, a da je već na naplatu došlo preko 2,7 milijuna kuna”.

“Već sam tri godine u ovrsi i to je to, više ću reći sutra" , rekao je Hrastov. Dodao je kako sutra ide obaviti jedan razgovor, pa bude znao kako dalje i što će biti. "Hvala svima koji se brinu i misle na to, ali sada ne mogu ništa reći, sutra budem znao više”, dodao je.

Veliki su bili i njegovi troškovi za odvjetnike, u čemu je dobio pomoć braniteljskih udruga, te kaže “za sada su otplaćeni jedino troškovi mojih odvjetnika”.

Saborski zastupnik Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) izjavio je ranije danas u Hrvatskom saboru kako je „šokiran i uznemiren“ odlukom „nadležnog DORH-a“ kojom se hrvatskom branitelju Mihajlu Miši Hrastovu određuje da u korist države uplati 2,5 milijuna kuna.

"Hrastov je odrobijao 2,5 godine zatvora, procesi protiv njega traju 25 godina, a na koncu se njega i njegovu obitelj želi financijski uništiti za korist velikosrpskog agresora", rekao je Sačić i poručio kako se Suverenisti oštro protive toj relativizaciji, izjednačavanju žrtve i agresora.

Neki su mediji vezano za ovaj slučaj objavili primjer Sanje Bižić iz Sombora, koja je dobila pravomoćnu i ovršnu presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu, prema kojoj je Hrvatska dužna platiti joj, na ime izgubljenog uzdržavanja pokojnog Vase Bižića. 308.500 kuna, uz zakonske zatezne kamate.

Prema podacima karlovačkog Općinskog državnog odvjetništva (ODO) od prije nekoliko godina, naknadu štete od Republike Hrvatske za protupravno ubojstvo Svetozara Gojkovića (na Koranskom mostu), njegova supruga, majka i kći dobile su ukupno 660.000 kuna, a majka i otac ubijenog rezervista JNA Zorana Komadine 462.894 kune. Republika Hrvatska sada taj iznos potražuje od pravomoćno osuđene osobe, Hrastova.

U ukupnom iznosu koji spominje Mihajlo Hrastov, je i odšteta tužitelju (ranjenom rezervistu) Svetozaru Šarcu, zatim nasljedniku ubijenog rezervista Nebojše Popovića, ali i drugi, za koje ODO u Karlovcu nije imalo saznanja, jer su se građanski postupci vodili ili vode prema mjestu prebivališta, a ne kao kod kaznenih predmeta, po mjestu počinjenja kaznenog djela.

A po izjavi Luke Šuška, odvjetnika 10 obitelji oštećenika, ukupnu naknadu od 660.000 kuna dobile su još tri nasljednice poginulog Nikole Babića, a parnicu protiv hrvatske države za naknadu vode još nasljednici svih ubijenih, osim Mile Peurače iza kojeg nije ostalo nasljednika.

Orijentacijski kriterij Vrhovnog suda RH za naknadu štete po nasljedniku je 220.000 kuna, na što imaju pravo roditelji, supružnici i djeca. Mihajlo Hrastov izašao je iz Kaznionice u Lipovici u prosincu 2016. godine, 14 mjeseci prije izvršenja četverogodišnje zatvorske kazne, i to na uvjetni otpust po odluci Povjerenstva za uvjetni otpust Ministarstva pravosuđa koje je prihvatilo njegovu molbu.