Horvatinčić se treba javiti u zatvor, no u Beču se oporavlja od operacije

Iako se Tomislav Horvatinčić (75) danas trebao javiti na izdržavanje kazne, to se po svemu sudeći ipak neće dogoditi jer je u bolnici u Beču. Ondje je 25. veljače operiran, a prema riječima njegova odvjetnika, operacija je trajala sedam sati. Horvatinčić je nakon operacije smješten na odjel intenzivne njege na kojem bi trebao ostati do kraja ovog tjedna.

Osuđen u prosincu 2019.

– Podnio sam zahtjev za odgodu. Tražim mjesec dana jer je to vrijeme u kojem bi iz Beča trebala stići medicinska dokumentacija. Priložili smo dokaz da je zaprimljen u bolnicu i termin operacije, no što se tiče kompletne medicinske dokumentacije, imat ćemo je tek kad dobije otpusno pismo iz bečke bolnice. Nakon toga ćemo vidjeti što ćemo – kazao je Došen.

Kada je koncem siječnja ponovo u ime Horvatinčića tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne od četiri godine i 10 mjeseci zatvora, tražio ju je zbog operacije i rehabilitacije. No sud je tada zauzeo stav da je zahtjev za odgodu zbog rehabilitacije preran jer je Horvatinčića prvo trebalo operirati.

On je odgodu odlaska na izdržavanje kazne tražio već dva puta, oba puta navodeći da se operacija koja mu je potrebna ne može obaviti u hrvatskim bolnicama.

Ranije zakazane Horvatinčićeve operacije u inozemstvu su otkazivane zbog COVID-a, a on je i teški onkološki bolesnik, koji smatra da mu adekvatna njega i postoperativni oporavak ne bi mogli biti pruženi u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS). No, iako BOLS možda nema uvjete za zbrinjavanje onkoloških zatvorenika, njima potrebna skrb može biti pružena u bilo kojoj od zagrebačkih bolni ca. Uobičajena je procedura da se teško bolesni zatvorenici koji se liječe u BOLS-u odvode na pretrage ili hospitalizaciju u civilne bolnice. Dapače, neke pretrage dobiju i prije nego civilni bolesnici, a jedino što ih razlikuje od njih je pravosudna policija, koja ih čuva za vrijeme boravka u bolnici. Naravno, ako je tako odredio sud. Slična je stvar i s postoperativnim oporavcima i rehabilitacijama, jer se zatvorenici kojima treba postoperativni oporavak ili im je propisana fizikalna terapija, u pratnji pravosudnih policajaca odvoze u Varaždinske toplice.Stoga bi Horvatinčić, koji je u prosincu 2019. pravomoćno osuđen jer je u kolovozu 2011. skrivio pomorsku nesreću u kojoj je poginuo talijanski bračni par, rehabilitaciju mogao obaviti i unutar zatvorskog sustava. No ako zatraži novu odgodu prije no što sud o tome odluči, tražit će se mišljenje BOLS-a je li mu moguće pružiti svu skrb koja mu je potrebna.

Njegov slučaj iznova aktualizira pitanje odgoda odlaska na izdržavanje kazne, a kada je on u pitanju javnost je posebno osjetljiva jer mu ne vjeruje da je teško bolestan. Njegova situacija, iako to javnost tako ne percipira, ne odskače od uobičajene sudske prakse. Zakon o kaznenom postupku predviđa razloge zbog kojih se može tražiti odgoda odlaska na izdržavanje kazne, a bolest je jedan od tih razloga. Osim bolesti, razlog za odgodu može biti smrt člana obitelji osuđenika, potreba da osuđenik prije odlaska na izdržavanje kazne obavi ili dovrši neodgodive sezonske radove ili radove koji su izazvani elementarnom nepogodom ili nesrećom, pod uvjetom da obitelj osuđenika nema drugu radno sposobnu osobu. Nadalje, izdržavanje kazne može se odgoditi i ako osuđenik treba dovršiti neki započeti posao, čije bi mu nedovršavanje prouzrokovalo štetu, ako treba završiti školsku godinu, odnosno položiti ispite, ako ima dijete mlađe od godinu dana o kojem se skrbi, ako je riječ o osuđenici koja je trudna, a ta je trudnoća rizična ili joj do poroda ne preostaje više od šest mjeseci te ako osuđenik skrbi o maloljetnim ili starim i nemoćnim osobama u obitelji za koje se nema tko drugi skrbiti.

Prihvaćene izmjene Zakona

I sada dolazimo do biti problema. Za sve navedene razloge, osim za bolest, postoje rokovi na koliko se izdržavanje kazne odgađa, i to u pravilu može trajati ukupno najdulje 20 mjeseci. No kada je riječ o teškoj akutnoj bolesti ili o pogoršanju postojeće bolesti koja se ne može liječiti u zatvorskim uvjetima, onda se odgoda odlaska na izdržavanje kazne može tražiti sve dok bolest traje. Kako bi se ubrzalo slanje osuđenika u zatvor, Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je izmjene Zakona o izvršenju kazne zatvora, koje su nedavno prihvaćene u Saboru. U njemu se definira da odgoda zbog bolesti može biti odobrena dok bolest traje, najdulje tri godine, osim u osobito teškim slučajevima. Iako je sada postavljen instruktivni rok, zapravo se ništa nije promijenilo, jer ako netko boluje od osobito teške bolesti, male su šanse da će se od nje i oporaviti.

VIDEO Tomislav Horvatinčić - kronologija suđenja