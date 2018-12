HGSS spasio još jednog ozlijeđenog psa iz jame

Ovih su dana prilikom provođenja istrage neotkrivenih jama na području Bratiškovaca, članovi SO HKP "Sveti Mihovil", među kojima i 4 člana HGSS Stanice Šibenik koji su bili i voditelji ove ekspedicije, začuli lavež u jednoj od jama. Članovi su odmah krenuli u akciju izvlačenja ozlijeđenog psa koji je koncem izvučen iz jame pomoću speleo tehnika spašavanja, prenosi HGSS.

Kako na poziv 112 Centa niti jedna od nadležnih udruga nije odgovorila, životinja je trenutno udomljena u veterinarskoj stanici "More". Hrvatska gorska služba spašavanja i članovi SO "Sveti Mihovil" još jednom su pokazali svoju vrhunsku osposobljenost za kretanje u speleološkim objektima, ali prije svega i humanost te veliko srce. U nepunih 9 godina postojanja, Hrvatska gorska služba spašavanja do danas je spasila preko 50 pasa, a ova akcija zabilježila je još jedan nesvakidašnji jubilej spašavanja ozlijeđenih životinja.