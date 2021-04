HDZ-ovi partneri žele sudjelovati u dogovoru o šefu Vrhovnog suda

Od raspisivanja novog javnog poziva za izbor predsjednika Vrhovnog suda prošlo je tek tjedan dana, no sudeći prema neslužbenim najavama iz vladajuće koalicije, moguće je da će se cijela procedura još jednom morati ponoviti. Među koalicijskim partnerima se, naime, jučer moglo čuti kako, unatoč “tvrdom” stavu predsjednika Zorana Milanovića, očekuju da će on i premijer Andrej Plenković kad-tad morati sjesti za stol i dogovoriti tko će preuzeti najvišu sudbenu funkciju u državi. Jer, rezoniraju, niti Sabor može novog predsjednika Vrhovnog suda izabrati bez prijedloga predsjednika države niti Milanović može prisiliti većinu da prihvati njegov izbor.

Izuzetak Radimir Čačić

Iz koalicije se istodobno može čuti i kako manji partneri čitav postupak ne namjeravaju do kraja prepustiti HDZ-u, nego očekuju da će dogovoriti ime kandidata iza kojega bi stala kompletna parlamentarna većina i kojega bi se, kad dođe vrijeme za to, ponudilo Milanoviću kao kompromisno rješenje. Tko bi to bio za sada se ne spominje, no ni u HDZ-u ne demantiraju da je moguć ovakav razvoj događaja. Iako tvrde da u koaliciji još ništa nije dogovoreno, u HDZ-u ponavljaju kako Milanovićeva kandidatkinja Zlata Đurđević ni nakon novog javnog poziva ne može računati na njihovu potporu. S druge strane, uvjereni su da se na poziv neće javiti ni drugi kvalitetni kandidati jer, kažu, zašto bi netko svoj stručni integritet trošio u postupku za koji je unaprijed rečeno kako će završiti. Ne očekuju, dakle, da će im ovaj javni poziv omogućiti izbor između više kvalitetnih kandidata pa su uvjereni da će se on morati još jednom ponoviti.

– Mi pozivamo i nadamo se da će se javiti što više kvalitetnih kandidata, ali proces je demotivirajući za kandidate i, dok se ne dekontaminira, teško da ćemo uspjeti izabrati novog predsjednika Vrhovnog suda – kaže izvor iz HDZ-a.

I velika većina koalicijskih partnera stoji uz HDZ i njihov stav da Milanovićeva kandidatkinja diskvalificirala jer je predsjedniku dopustila da je Saboru predloži u nezakonitoj proceduri. Dapače, većina ih tumači da je ova “pogreška u koracima” oslabila Milanovićevu poziciju i istovremeno učvrstila vladajuću koaliciju, posebno nakon predsjednikova sukoba s čelnikom SDSS-a Miloradom Pupovcem.

Izuzetak je Radimir Čačić, šef Reformista koji se s partnerima slaže da “Milanovićev način nije dobar”, ali svejedno najavljuje da će njegova stranka podržati izbor Zlate Đurđević. Iako je riječ o iskakanju iz onoga što želi većina u koaliciji, naše sugovornike Čačićev stav ne brine previše jer oporba i uz jedan glas Reformista teško može naći dovoljno ruku da progura Zlatu Đurđević na čelo Vrhovnog suda, s obzirom da joj stranke desnice nisu sklone. Kako će na ideju vladajućih da se s predsjednikom Republike dogovori novo ime za najvišu funkciju u sudbenoj vlasti reagirati Milanović ostaje vidjeti, no sudeći prema njegovim dosadašnjim potezima i izjavama, teško da bi on na to mogao pristati.

Milanović će teško ustuknuti

Predlaganje kandidata za Vrhovni sud je, naime, isključivo ustavna ovlast predsjednika Republike, a Milanović je parlamentarnu većinu već prozivao da mu je Zakonom o sudovima pokušala ograničiti tu ovlast. Zbog toga se, uostalom, i odlučio Zlatu Đurđević predložiti izravno primjenjujući Ustav, što mu je kasnije srušila većina na Ustavnom sudu. Iako je nakon toga pristao na ponavljanje javnog poziva, teško da bi Milanović mogao ustuknuti još jedan korak i pristati dogovoriti ime novog kandidata sa strankama vladajuće koalicije.

Vjerojatnije je zato da bi ovakav prijedlog “okrstio” još jednim udarom na Ustav. A ostanu li obje strane ukopane u svojim pozicijama, novi predsjednik Vrhovnog suda teško će se izabrati u zakonskom roku do 14. srpnja što bi, s obzirom na činjenicu da predsjednik Vrhovnog suda po funkciji vodi i Državno izborno povjerenstvo, u slučaju poremećaja na političkoj sceni i izvanrednih izbora moglo otvoriti i ozbiljniju ustavnu krizu.

