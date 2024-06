HDZ-ovi ministri o Milanovićevoj kandidaturi: 'Jedan dan želi biti premijer, jedan dan predsjednik'

Ministar rada Marin Piletić poručio je kako vjeruje da će građani i na predsjedničkim izborima reći što misle o kandidaturi Zorana Milanovića za novi mandat na čelu države baš kao i na parlamentarnima, a ministar prometa Oleg Butković poručio kako mu država služi kao jukebox. "Hrvatska demokratska zajednica je u postupku unutarstranačkih izbora. (...) Kada se taj proces završi i kada sva tijela budu konstituirana očekujemo da ćemo onda sasvim sigurno predložiti i kandidata za predsjednika Republike u sljedećem mandatu", poručio je Piletić govoreći o kandidatu HDZ-a za predsjednika Republike.

Aktualni predsjednik Zoran Milanović potvrdio je danas da u prosincu ide u utrku za još jedan mandat na Pantovčaku. "Mi smo očekivali da će se aktualni predsjednik Milanović razriješiti ove dužnosti jer je najavljivao da sasvim sigurno na Pantovčaku neće ostati jer da što bi tamo radio, rezbario i glancao stolove. Jedan dan želi biti premijer, jedan dan predsjednik, krši Ustav", kazao je ministar. O svim tim njegovim namjerama, s obzirom da je bio u pozadini ova dva izborna ciklusa, građani su dovoljno rekli kroz svoje glasove i povjeravanju većine, dodao je.

"Vlada je konstituirana, ne onako kako je on to zamišljao, nego kako su rekli hrvatski građani", izjavio je HDZ-ov ministar i dodao kako vjeruje da će isto tako biti i na predsjedničkim izborima. I ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković oglasio se o tome na Facebooku napisavši kako Milanović više ne želi biti premijer, nego sad opet želi biti predsjednik. "Tebi je država kao jukebox, služi samo za ispunjavanje tvojih želja. Kako te krenulo, mogao bi opet izvisiti. P.S. I dalje bježiš od susreta sa mnom da ne moraš odgovoriti na ona dva pitanja. Natjerat ćeš me da ti ih dođem na Pantovčak postaviti", napisao je Butković.

